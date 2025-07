El Valencia CF se fija otra vez en Iván Azón

El Valencia CF sigue enfocado en la contratación de un delantero centro de garantías y con experiencia para la próxima temporada 25-26. Tras el anuncio oficial de Copete para reforzar la defensa, el conjunto valencianista continúa su progresión en este mercado de fichajes, aunque con lentitud y con los deberes aún por hacer. En Mestalla, existe una preocupación manifiesta ante los escasos movimientos (tan solo tres fichajes) y ante la necesidad evidente de fortalecer prácticamente todas sus líneas con nuevos refuerzos, pero sobre todo, de nivel, que eleven la calidad y la competitividad del equipo. No fichar por fichar. Por su parte, Carlos Corberán ansía tener entre sus filas como mínimo un nuevo ariete más, con capacidad goleadora, para apuntalar una delantera descubierta y falta de gol, únicamente con Hugo Duro entre sus filas.

A apenas dos semanas del debut oficial en liga ante la Real Sociedad, el 16 de agosto, el Valencia, está lejos de tener un equipo ya confeccionado, cohesionado y preparado para lo que viene. Siguen faltando muchas incorporaciones, y parece que no llegaran de forma inmediata. Además, a esto se le suma las tareas pendientes de la directiva, concretamente las renovaciones de tres jugadores importantes: Javi Guerra, Diego López y César Tárrega, las cuales están aún por resolver. Cada semana que pasa supone un órdago nuevo en la situación que vive el Valencia, que, lejos de actuar con previsión y rapidez, se ha dejado muchos temas por resolver hasta última hora, y como ya se sabe, juntar renovaciones con nuevos fichajes nunca es bueno.

Por ello, y ante la urgente necesidad de reforzar la delantera con un artillero goleador, el equipo blanquinegro se ha vuelto a fijar en Iván Azón, delantero del Como 1907. El exzaragocista gusta y mucho al Valencia, que ya intentó su fichaje en el último mercado invernal, aunque acabó marchándose traspasado por dos millones de euros más variables al conjunto italiano. No obstante, no será una operación fácil, y más teniendo en cuenta su gran rendimiento en pretemporada, con tres goles (dos ante el Lille de suplente y uno contra el Al Ahli) en dos partidos, lo que eleva su cotización y el número de equipos interesados. El punta de 22 años y 1,81 metros de altura ha regresado de lesión como un tiro, con energías renovadas y con la ambición de ser una pieza importante en el equipo de Cesc Fàbregas. Actualmente, tiene contrato vigente hasta junio de 2029, y según Transfermarket, tiene un valor de mercado de tres millones de euros.

Cierto es que, según informa el diario Marca, el Como estaría buscando una cesión al jugador para que continúe su progresión y crecimiento futbolístico, y uno de los más interesados es el Valencia, que ya lo tenía en su agenda desde hace tiempo. Su arranque fulgurante en la preparación estival podría replantear al equipo italiano su salida, y contar con él para la próxima temporada 25-26 en la Serie A. No obstante, la llegada inminente de Álvaro Morata al Como complicaría al zaragozano un mayor protagonismo en el equipo y la posibilidad de disputar minutos de calidad en Italia. Ahora, Iván Ázon afronta dos escensarios diferentes: continuar en el equipo a expensas de ser titular y de mostrar su valía; o irse cedido a otro club para seguir creciendo con regularidad, curtirse y volver con más experiencia. En sus cinco temporadas en el Real Zaragoza, ha jugado 150 partidos, en los que ha anotado 27 goles (ocho tantos en su último año en La Romareda) y repartido 5 asistencias.

Iván Azón, sonriente tras marcar uno de sus goles / Como 1907

Sin debut oficial con el Como esta temporada

No obstante, la llegada del español a tierras italianas fue difícil y desesperante. Desde el 3 de febrero de 2025, inicio de su etapa en el Como 1907, no ha tenido la oportunidad de debutar con el conjunto italiano en 15 partidos desde entonces. Azón sufrió una lesión (rotura en el sóleo) el pasado 26 de enero en Málaga, en su último compromiso con el club maño, que lo apartó de los terrenos de juego hasta mediados de marzo. Más tarde, recayó nuevamente de esa dolencia y además se perdió dos encuentros por unas molestias en la rodilla. Tras recuperarse al cien por cien de sus limitaciones físicas, el delantero zaragozano ha estado, aun así, en el banquillo en seis partidos, sin disputar ni un solo minuto. Hasta ese momento, Cesc no le había dado oportunidades al jugador, aunque ahora está apostando por él en la presente pretemporada. Tanto es así, que a esa retroalimentación de confianza —novedosa para el exzaragocista— ha respondido con goles y buen rendimiento en los últimos dos test amistosos.

El Valencia no está solo en su fichaje

Su fichaje será difícil, tanto por los múltiples competidores como por las pretensiones económicas. A principios de verano, Ivan Azón contaba con una oferta interesante del Dinamo de Zagreb, aunque el jugador no vio claro el movimiento y prefirió esperar a otras opciones más convincentes. En cuanto a los clubes españoles, Rayo Vallecano y Celta de Vigo están detrás del atacante maño para reforzar su delantera de cara a sus participaciones europeas en la Conference League y la Europa League, respectivamente. Además de estos equipos de España, el delantero de 22 años tiene dos equipos interesados en la Bundesliga y otro en la Serie A. Por tanto, y teniendo en cuenta que muchos de estos clubes tienen un proyecto deportivo más atractivo y fiable y un poderío económico superior, el Valencia lo tiene complicado, aunque no imposible. Sin duda, su incorporación mejoraría el potencial ofensivo valencianista con esa intensidad, versatilidad e instinto goleador que tanto caracteriza su juego. Su compromiso y máxima exigencia en su paso por cualquier club es innegociable.