El Alavés va detrás de Umar Sadiq, objetivo del Valencia

El Valencia CF continúa su búsqueda intensiva de un nuevo delantero centro que reúna tres cualidades: experiencia, capacidad goleadora y profesionalidad. A todo ello se le suma que debe ser una opción factible a nivel económico, y no una simple incorporación más, si no un jugador que ofrezca un impacto inmediato en el juego del equipo. No obstante, el proceso de selección es difícil, no solo por las limitaciones financieras del conjunto blanquinegro, sino también por la alta competencia con otros equipos que buscan un perfil de atacante similar al suyo. Este tipo de delantero, con esas características ofensivas, está muy cotizado en este mercado de fichajes, especialmente entre los clubes españoles. Asimismo, Corberán cuenta únicamente con Hugo Duro y el joven Alberto Marí como opciones de ataque, lo que obliga a la entidad a salir al mercado en busca de un artillero contrastado y de nivel para apuntalar la delantera y sus pretensiones goleadoras.

Uno de los objetivos prioritarios para reforzar el ataque es Umar Sadiq, que ya militó la temporada pasada en el Valencia tras su fichaje en el mercado invernal, y dejó buenas impresiones en Mestalla. El nigeriano, con su presión incansable, potencia física e instinto goleador, impresionó a los valencianistas, y hasta terminó por ser la referencia del ataque valencianista. Además, el delantero de 28 años quedó muy satisfecho en sus meses a las órdenes del técnico de Cheste, y guarda un cariño especial de su corta, pero intensa estancia en Valencia. Por ello, vería con buenos ojos su regreso a tierras valencianas, aunque su elevado coste económico (difícil de asumir por el equipo valencianista) y los múltiples competidores que hay detrás de su figura, complican su llegada. La fórmula más factible, y que interesaría a ambos clubes, es una cesión (con o sin opción de compra), en la que se repartan el salario del jugador. La posibilidad de un traspaso está casi descartada, más aún teniendo en cuenta su valor de mercado, que ronda los cinco millones de euros, y que, además, cuenta con contrato vigente con la Real Sociedad hasta junio de 2028.

Cierto es que su aterrizaje en Mestalla despertó la bestia goleadora de un Umar Sadiq que destacó por sus registros goleadores y su rendimiento instantáneo, recordando a sus mejores años en el equipo almeriense. En 19 partidos, 12 de ellos como titular, anotó seis goles, muchos de ellos decisivos para la victoria de su equipo. Su ímpetu, la presión intensa y su pelea constante, unidos a la importancia de la figura de Corberán, ―quien confío desde un principio en las cualidades del jugador―, hicieron que recuperase el ritmo y la forma física y mental necesaria para desplegar con soltura su mejor juego ofensivo. Aunque su efectividad no fue la mejor, en vez de derrumbarse, Sadiq mantuvo intactos su compromiso y determinación y luchó hasta conseguir asentarse en la delantera valencianista. Su afición espera un nuevo intento por plantearse su fichaje, que cuenta con el aliciente de haber jugado la segunda vuelta con el Valencia, y de conocer, desde dentro, el funcionamiento, la idea de juego y la filosofía del club. En efecto, su incorporación daría un plus de calidad y pericia al ataque blanquinegro.

Sadiq, en un entrenamiento con el Valencia CF / Valencia CF

Sadiq, sin sitio en la delantera de la Real Sociedad

En su momento, en 2022, el delantero nigeriano llegó al conjunto txuri-urdin por 20 millones de euros, una inversión elevada, de la cual no ha acabado de sacar un rendimiento ni económico ni futbolístico. A tan solo diez días de fichar por el equipo de Imanol Alguacil, Sadiq se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en un encuentro ante el Getafe, que lo alejó de los terrenos de juego durante toda la temporada. Aquella lesión fue un varapalo para el nigeriano, que venía de firmar dos buenas temporadas en términos goleadores con el Almería en Segunda División. Sus mejores años acrecentaron el interés del equipo donostiarra, aunque su fichaje no salió como esperaban. A raíz de esta operación y las numerosas lesiones musculares y de rodilla que ha sufrido el nigeriano, estas han entorpecido el desarrollo adecuado de su rendimiento en los últimos años. Todo ello, sumado a su irregularidad en el equipo blanquiazul, impulsó su salida en el mercado invernal de este año rumbo al Valencia CF, donde ha renacido. En los encuentros durante la temporada, parece que ha vuelto a recuperar la sonrisa, y con ello, su influencia en el equipo, y sobre todo, los goles, es decir, su efectividad goleadora. Para el nigeriano, jugar con confianza es un factor decisivo en un mejor desempeño de su juego.

En su vuelta a la pretemporada 25-26 a la Real Sociedad, Umar Sadiq parece no entrar en los planes de Sergio Francisco para la próxima campaña. Además, el 'overbooking' en la delantera, con cinco arietes más (Mikel Oyarzabal, Orri Oskarson, Sheraldo Becker, Carlos Fernández y Jon Karrikaburu) y la inminente llegada de Gonzalo Guedes, fichaje estrella, limita aún más su protagonismo en el equipo y abre la puerta a su salida. No obstante, el equipo donostiarra no estaría interesado en su venta, sino en una cesión para seguir creciendo y sumar minutos de calidad en su desarrollo futbolístico. En esa ecuación entraría el Deportivo Alavés, que ya estuvo interesado en su fichaje el año pasado, y ahora ha retomado su interés por el exvalencianista. La baja de su goleador Kike García y la venta millonaria de Panichelli (por unos 16 millones de euros), posibilitan al equipo babazorro intentar acometer su fichaje, así lo ha confirmado Onda Vasca. Está por ver si el conjunto txuri-urdin le da una nueva oportunidad a su delantero y cuenta con él para el inicio de temporada, aunque la situación actual en la zona ofensiva y los últimos precedentes con el equipo, dificultan su permanencia en San Sebastián.

Guedes, con la camiseta de los Wolves / SD

El Almería sueña con su regreso

Otro de los equipos que está detrás de su fichaje es la UD Almería, que sueña con su regreso. Con sus dos últimas ventas millonarias: Marc Pubill (15 millones de euros) y Luis Suárez (22 millones de euros), el conjunto rojiblanco se ha embolsado casi 40 millones de euros, que, unido a su ya conocida capacidad económica, amplía sus aspiraciones en este mercado de fichajes. Su gran objetivo para reforzar la delantera, principalmente tras la baja sensible de su 'killer', es Umar Sadiq, al que ya conocen perfectamente. Sin duda, sus mejores cifras goleadoras se sitúan en sus tres temporadas con el club almeriense, donde en 84 partidos marcó 43 dianas, una etapa gloriosa en su rendimiento ofensivo. Ahora, el Almería de Rubi busca reforzar el ataque con un delantero de garantías, y el nigeriano cumple con todos los requisitos. Sin embargo, su lograr su vuelta al Power Horse Stadium será complicada, especialmente ante las numerosas opciones que contempla el atacante de jugar en Primera División. Las próximas semanas serán claves en el futuro del jugador, quien ve difícil su continuidad en la Real Sociedad, aunque aún no está completamente descartada. Querrá demostrar, con argumentos empíricos, de nuevo su valía.