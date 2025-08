Borussia Mönchengladbach-Valencia CF, un duelo amistoso con un vínculo especial

El Valencia CF sigue dando los pasos adecuados en pretemporada para llegar en plena forma física al inicio de LaLiga 25-26 ante la Real Sociedad, el 16 de agosto. A pesar de los escasos movimientos en este mercado de fichajes, con tan solo tres nuevas incorporaciones, los de Corberán están centrados en coger el ritmo y la forma necesaria a la espera de refuerzos que completen el equipo. Son muchas las posiciones a fortalecer, y no solo con cantidad, sino también en calidad. Eso es la clave para lograr un equipo férreo y competitivo, no fichar por fichar, sino jugadores que tengan un impacto inmediato en el juego. Ante las bajas confirmadas de los dos canteranos más prometedores, Mosquera y Yarek, el Valencia ha respondido con el fichaje de Copete, excentral del Mallorca, que llega para dar experiencia y solidez a la zaga.

No obstante, aún serán necesarios una o dos incorporaciones más en la parcela defensiva (central y lateral), pero que cumplan dos requisitos: contrastados y con calidad de titular. Ahora, una de las máximas del equipo blanquinegro es apuntalar su delantera con un atacante con experiencia y goleador. El próximo en aterrizar en Valencia sería Iván Azón, que llegaría en calidad de cedido para acompañar a Hugo Duro en el ataque. Lo que sí que parece claro son las tres próximas salidas: Cenk, Guillamón y Canós, que quedaron desconvocados en el último amistoso frente al Marsella, y el técnico de Cheste no cuenta con ellos para la próxima temporada. Esta situación hace aún más necesario satisfacer la necesidad de traer un extremo de primer nivel, ya que solo cuenta con Dani Raba, Diego López, Luis Rioja y el joven Fran Pérez como opciones en banda, ante la posible salida del castellonense.

Por su parte, el conjunto valencianista no atraviesa su mejor racha de resultados esta pretemporada, ya que acumula un balance de dos empates (ante Leganés y Marsella) y una derrota (frente al Castellón) y tan solo dos goles a favor. Esta situación evidencia dos aspectos preocupantes: la falta de creatividad y la sequía goleadora del equipo. Para contrarrestar esta escasez de ideas, la llegada de un centrocampista de perfil más ofensivo e ingenioso, diferente a los actuales, de corte más defensivo, mejoraría la fluidez de juego y la posibilidad de generar mayores oportunidades en zona ofensiva. El Valencia no pasó del empate (0-0) en la última prueba 'Champions' contra el equipo francés, aunque las sensaciones fueron mejores que en sus anteriores encuentros. Poco a poco, y a pesar de las dificultades, el equipo empieza a encontrar su juego, que si sale con un esquema de cinco defensas encuentra esa solidez defensiva, pero no la efectividad goleadora, un requisito clave para mantener un equilibrio defensa-ataque. El guardián de la portería para la próxima temporada parece claro: Julen Agirrezabala, y más tras la lesión del guardameta macedonio Dimitriesvki.

El once incial del Valencia CF en su amistoso contra el Marsella / Valencia CF

Un amistoso con aroma legendario ante el Monchengladbach

El próximo encuentro amistoso del Valencia será ante el Borussia Mönchengladbach, el sábado 2 de agosto. El equipo blanquinegro llega a este nuevo test de pretemporada sin conocer la victoria, lo que supone un aliciente más para asaltar el Borussia Park. Tras su acto de presentación como nuevo jugador valencianista, Copete, que ya cuenta con una preparación previa con el RCD Mallorca, podría debutar a las órdenes de Carlos Coberán. Además de la importancia deportiva del partido, hay dos aspectos clave que lo convierten en un encuentro especial con tintes legendarios: el reencuentro con una de las viejas estrellas valencianistas, Rainer Bonhof —campeón del mundo y actual vicepresidente del Monchengladbach—, y la conmemoración del 125 aniversario del histórico club alemán. Tras completar su cuarto amistoso, el club blanquinegro cerrará su pretemporada 25-26 el próximo 9 de agosto ante el Torino, en el simbólico Trofeo Taronja en Mestalla. Con ello, pondrá fin a su hoja de ruta preparatoria antes del inicio liguero frente a la Real Sociedad de Sergio Francisco.

Rainer Bonhof, un campeón del mundo y leyenda del Valencia

Sin duda, el encuentro ante el Borussia Mönchengladbach tendrá un invitado de honor, un campeón del mundo y un ídolo del Valencia: Rainer Bonhof. El exfutbolista alemán se reencontrará con su antiguo club, con quien ganó una Copa del Rey en la temporada 1978-79 (victoria ante el Real Madrid y clave en los partidos previos) y una Recopa de Europa al año siguiente (triunfo en penaltis contra el Arsenal, en la que anotó uno de los decisivos). Previamente, Bonhof tuvo una etapa dorada en Alemania, donde destacó por ser un centrocampista diferencial y completo, tanto con registros defensivos como ofensivos y su capacidad para abarcar mucho campo. Era un especialista en tiros libres (faltas y penaltis), con un gran golpeo de larga distancia y con esa destreza técnica, que lo posicionaban como una pieza clave e indiscutible en sus equipos. Además, su polivalencia le daba la opción de jugar tanto en la medular como en el lateral derecho. En el exitoso Mönchengladbach de la década de 1970, ganó muchos títulos importantes: cuatro Bundesliga, una Copa de la UEFA (1975) y una DFB-Pokal (1973), en los que fue fundamental para la consecución de cada uno de ellos.

Sus números reflejan su importancia capital en todas las facetas de juego del equipo: en nueve temporadas con el conjunto alemán, jugó 324 partidos oficiales y anotó 62 goles. En total, suma más de 300 encuentros en La Liga Alemana y 40 en Copa de la UEFA, la actual Europa League. Por otra parte, su influencia y extenso palmarés se expande con la selección de Alemania Occidental, con quien fue internacional en 53 partidos, con nueve goles. Uno de sus mayores logros fue ganar, a sus 22 años, la Copa del Mundo de 1974 —con una asistencia decisiva a Gerd Müller en la final ante Países Bajos—, pero sus éxitos no quedan ahí, con la Mannschaft también levantó dos Eurocopas, la de 1972 y 1980. Durante esa década, se consagró como uno de los mejores centrocampistas del momento. Actualmente, Bonhof es uno de los alemanes con más títulos con su selección.

Mundial de 1974 entre Alemania Federal y Países Bajos / EFE

Dos años dorados en Mestalla

En efecto, tal fue su crecimiento y repercusión en Alemania, que protagonizó uno de los traspasos más caros del año. En 1978, el Valencia CF, consciente de su enorme potencial, fichó al alemán por 60 millones de pesetas (unos 360.000 euros), una cifra elevada en aquella época. Durante sus temporadas en Mestalla (1978-1980), formó una dupla imparable con el legendario y máximo goleador del mundial de Argentina 1978 Mario Kempes, además de los míticos españoles Solsona, Arias y Felman, en lo que fue una plantilla histórica. Su paso por el equipo blanquinegro le llevó a ganar dos títulos, y a convertirse en uno de los jugadores más importantes de aquel equipo. Su juego era una combinación de potencia física, fortaleza defensiva y una lectura de juego quirúrgica. A todo ello, se le suma su función de "box to box" y su efectividad a balón parado, con una técnica depurada. Rainer Bonhof destacaba por su disparo potente desde fuera del área, muchos de sus goles venían desde 30 metros o más.

En sus dos años como valencianista, encandiló a su afición, con un Mestalla que quedó impresionado con su imponente juego. Con el Valencia disputó 85 encuentros, todos como titular, en los que marcó 20 dianas y repartió 12 pases de gol, una contribución ofensiva notoria. Entre sus cuatro clubes y la selección alemana, suma más de 500 partidos jugados. Una larga trayectoria que consagra su dilatada experiencia en el fútbol europeo y su impacto inmediato en cada uno de ellos. Su última temporada la jugó en el Hertha de Berlín, donde debido una lesión de tobillo, se retiró definitivamente del fútbol en 1983. El 4 de septiembre de 1984 disputó un partido homenaje frente al equipo campeón del mundo de 1974 en el estadio Bökelberg.

Tras retirarse, Rainer Bonhof se convirtió en entrenador. Recibió su licencia oficial en 1988, y entrenó a varios equipos y selecciones. Entre los clubes más destacados estaba el Borussia Mönchengladbach, del cual fue técnico a finales de la década de 1990. Actualmente, y desde 2009, es el vicepresidente de 'los potros'. El de este sábado no es un partido amistoso cualquiera para el Valencia: es una cita con su historia, con una leyenda cuya experiencia, aunque breve, fue intensa, y quedó marcada en los años gloriosos del equipo valencianista.