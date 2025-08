La ‘operación delanteros’ trae de cabeza a Corberán

El Valencia CF afronta una semana decisiva para el fichaje de Iván Azón. El club no lo da por perdido y continúa ‘vivo’ en la negociación por la cesión del delantero del Como. Según fuentes de la negociación, las conversaciones siguen abiertas y las partes se han citado para seguir «trabajando» a partir de este lunes.

El deseo de Iván Azón de jugar esta temporada en el Valencia sigue siendo la baza principal de la entidad de Mestalla para cerrar la operación. El jugador está haciendo fuerza para que el Valencia alcance el acuerdo, aunque es consciente de que su futuro también dependerá del mercado y de la voluntad del Como. El Valencia está obligado a dar un paso adelante por el futbolista esta semana ante las ofertas de otros clubes interesados como el Getafe, Ipswich o la Bundesliga, la mayoría superiores en lo económico.

Borja Iglesias y Larin

El fichaje de Borja Iglesias cada día es más complicado. Corberán ha apretado en las últimas semanas a la dirección deportiva para acometer la operación, pero el Valencia no ha dado un paso adelante. El Celta de Vigo sigue siendo el equipo mejor posicionado para hacerse con los servicios del bético, aunque no tiene prisa consciente de que no entra en los planes de Manuel Pellegrini y tiene que deshacerse de su ficha. El chileno le ha enseñado de nuevo la puerta de salida: no ha tenido minutos en el ‘stage’ de Inglaterra.

Por otra parte, el principal obstáculo que surge en el camino entre Larin y el Valencia también es el económico. El Real Mallorca, como publicó este periódico, ha puesto precio a la salida del canadiense, quiere cerca de un millón por el préstamo y que su próximo club asuma el 100 % de la ficha, cuatro millones brutos.

Umar Sadiq

Complicada también es la vuelta de Umar Sadiq, aunque el tiempo pasa a favor del Valencia en este sentido. La única posibilidad de hacerse con sus servicios es que el delantero no sea traspasado (la Real Sociedad quiere hacer caja) y que el Valencia consiga su cesión a finales de agosto en una oportunidad de mercado. La Real no cuenta con el jugador y el futbolista quiere salir sí o sí del club donostiarra. En los últimos días se ha convetido en un problema mayor para la Real por sus problemas físicos que le han impedido entrenar. El fichaje de Mariano por el Alavés (interesado en Sadiq) ‘acerca’ un poco más al nigeriano al Valencia.

Debut de Aimar Blázquez

La falta de delanteros obligó a Corberán a echar mano de la cantera el sábado contra el Borussia Mönchengladbach. El técnico hizo debutar al ‘9’ de la casa Aimar Blázquez, una de las joyas de la Academia y del Juvenil División de Honor que hizo historia la temporada pasada.

Hugo Duro sigue a cero

El Valencia solo ha marcado dos goles en los cuatro primeros amistosos de la pretemporada. Uno de los descartes de Corberán, Sergi Canós, marcó de penalti en la derrota contra el Castellón (1-2) en Paterna. El equipo se quedó a cero (0-0) ante el Leganés y empató (1-1) frente al Olympique de Marsella con tanto de Dani Raba. Nadie vio puerta en la derrota (2-0 ante el Borussia Mönchengladbach). Hugo Duro sigue a cero, aunque la confianza en el ‘9’ sigue intacta.