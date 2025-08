Iván Azón espera un paso adelante del Valencia

El Valencia CF afronta las dos últimas semanas antes del debut oficial en LaLiga contra la Real Sociedad con muchos frentes abiertos. Carlos Corberán encara la cuenta atrás para el estreno oficial de la temporada con muchas limitaciones en todas las líneas. La que más preocupa con el paso de los días es la delantera porque el técnico solo dispone de un ‘9’: Hugo Duro. Un riesgo importante porque se trata de una posición clave para el devenir de la temporada.

La realidad es que el club se ha plantado a principios de agosto sin sustitutos para las salidas de Umar Sadiq y Rafa Mir. Hugo Duro es el único delantero centro de la plantilla, además del lesionado Alberto Marí que regresa de su cesión al Real Zaragoza. El club trabaja en varias direcciones para reforzar el ataque del equipo, pero ninguna acaba de fructificar y el inicio de liga se acerca cada vez más.

La que está más cerca es la de Iván Azón. El Valencia y el Como siguen negociando la cesión del delantero. De momento, sin acuerdo. La operación sigue sin cerrarse aunque está ‘viva’. El jugador, cuya prioridad es jugar en Mestalla como ha demostrado durante las conversaciones, está a la espera de un paso adelante del Valencia CF que no llega.

El jugador prioriza el club blanquinegro, pero asume que su futuro también depende del mercado y la voluntad del Como. El club italiano quiere que el Valencia mejore su oferta teniendo en cuenta que tiene sobre la mesa ofertas superiores en lo económico de otros clubes.

Borja Iglesias, cerca del Celta

El fichaje de Borja Iglesias lleva camino de pasar de complicado a casi imposible. El Celta de Vigo da por atado al delantero del Betis, aunque no tiene prisa por cerrar la operación, tal y como ha podido saber este periódico. El club celeste sabe que el delantero acaba contrato el próximo 30 de junio de 2026 (solo le queda un año), no cuenta en los planes de Manuel Pellegrini para esta temporada y su estrategia de mercado es apurar los plazos con el objetivo de abaratar su llegada. Corberán ha apretado a la dirección deportiva del Valencia CF para intentar fichar a su primera opción de delantero, pero el club no está dispuesto a invertir lo suficiente.