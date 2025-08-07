Baptiste Santamaría pasa la revisión médica
El pivote francés del Rennes pasa la revisión médica antes de firmar su nuevo contrato con el club de Mestalla
Andrea López
Baptiste Santamaría sigue completando pasos para convertirse en jugador del Valencia CF oficialmente. El francés aterrizó en el Aeropuerto de Manises este miércoles a pocos minutos de la media noche. El centrocampista llegó a la capital del Turia procedente de París con la ilusión de completar los últimos pasos para ser nuevo jugador del club de Mestalla. "Estoy muy contento", fueron las únicas palabras del centrocampista a su llegada a la ciudad en la terminal del Aeropuerto.
Este jueves a primera hora Santamaría ha llegado al IMED para pasar la revisión médica y las pruebas físicas pertinentes antes de sellar su firma como nuevo jugador del Valencia CF. La idea del club es que entrene el viernes con el grupo en la ciudad deportiva de Paterna a las órdenes de Carlos Corberán y el sábado tenga sus primeros minutos contra el Torino en Mestalla, siempre y cuando el entrenador lo considere oportuno.
- El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
- Temporal de lluvia y granizo en Valencia: la tormenta deja sus primeros efectos
- La A-7 estará cortada desde mañana para ejecutar obras por la dana
- Un rayo alcanza a una mujer y a su hija tras refugiarse bajo los árboles de la Marina de València
- Al menos 45 personas no podrán volver a sus casas por el incendio de un comercio en la avenida del Puerto
- Emergencias advierte de la llegada de una dana a la C.Valenciana con tormentas intensas, granizo y fuerte viento
- Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
- El empresario que ha cerrado el mirador del Garbí: 'He invertido 54.000 € en la compra