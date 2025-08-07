Baptiste Santamaría pasa la revisión médica

Baptiste Santamaría sigue completando pasos para convertirse en jugador del Valencia CF oficialmente. El francés aterrizó en el Aeropuerto de Manises este miércoles a pocos minutos de la media noche. El centrocampista llegó a la capital del Turia procedente de París con la ilusión de completar los últimos pasos para ser nuevo jugador del club de Mestalla. "Estoy muy contento", fueron las únicas palabras del centrocampista a su llegada a la ciudad en la terminal del Aeropuerto.

José Manuel López

Este jueves a primera hora Santamaría ha llegado al IMED para pasar la revisión médica y las pruebas físicas pertinentes antes de sellar su firma como nuevo jugador del Valencia CF. La idea del club es que entrene el viernes con el grupo en la ciudad deportiva de Paterna a las órdenes de Carlos Corberán y el sábado tenga sus primeros minutos contra el Torino en Mestalla, siempre y cuando el entrenador lo considere oportuno.