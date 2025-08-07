El Valencia ‘ataca’ la operación Umar Sadiq

Umar Sadiq está sobre la mesa desde que acabó la temporada. Jugador y entrenador están por la labor de unir de nuevo sus caminos y el club también considera que es una buena opción de mercado. Con todo eso, la entidad ha ido hablando en los últimos meses con la Real Sociedad para ver las opciones de cerrar una nueva operación, pero hasta la fecha las posturas eran lejanas. Eso ha cambiado en las últimas horas y es que el conjunto donostiarra, ante la ausencia de ofertas de compra, no ve con malos ojos poder sacar de nuevo cedido al jugador. Y ahí el Valencia es el que más rápido se ha movido. De hecho, el club ha enviado en las últimas horas, como ha adelantado el Diario Vasco, una oferta a la Real Sociedad para tener al jugador de nuevo en calidad de préstamo.

La situación de Sadiq ha sido muy compleja este verano. El futbolista sabía cuál era su situación, pero la Real como es lógico ha ido jugando su mercado. Hace escasamente unas semanas Aperribay decía lo siguiente: «La información que tengo de Sadiq es que ha entrenado muy bien, como todo el grupo que se ha quedado en Zubieta.. Yo no descartaría que Sadiq esté aquí esta temporada».

La única oferta sobre la mesa

Sin descartar la continuidad del jugador, la Real sabía que sus opciones de continuar eran pocas, pero el objetivo era ‘animar’ a algún club a atacar su fichaje antes de la última semana de agosto, cuando ya fuera tarde. Con el paso de los días, la Real Sociedad ha ido recibiendo muchas preguntas por el jugador de otros clubes, entre los que están Celta de Vigo, Girona y Alavés, pero ninguno ha presentado oferta. Sí lo ha hecho el Valencia, que quiere tener al jugador cedido una temporada más y estaría dispuesto a incluir una opción de compra. La Real tampoco ve con malos ojos esa opción ya que quiere recuperar parte del dinero invertido por él. Eso sí, a la operación todavía le quedan muchos flecos para poder cerrarla y ahí pueden aparecer otros clubes.

En estos momentos, la Real Sociedad tiene la oferta sobre la mesa y las posturas, aunque no están lejanas, sí necesitan de más conversaciones. Lo lógico en cualquier negociación. El Valencia CF es el único que ha presentado una oferta en firme de cesión más allá de las típicas consultas estivales.

En ese sentido, ea la Real Sociedad. Por el momento, la negociación avanza y hay optimismo moderado. Mucho más que hace unas semanas. Eso sí, faltan algunos bonus a incluir donde podrían contar los goles y partidos jugados.

Sadiq no ha pasado un buen verano en la Real Sociedad. Desgraciadamente, el futbolista ha pasado un proceso vírico importante, como apunta el Diario Vasco, y apenas ha podido entrenar con el resto de sus compañeros. Eso ha impedido al nuevo entrenador, Sergio Francisco, verle con normalidad y valorar su continuidad en la plantilla vasca.

Ayer entrenó de forma individual y tiene muy difícil ir a Bournemouth, donde la Real Sociedad tiene un doble amistoso. Está falto de ritmo y necesita rodaje, algo que espera lograr cuanto antes. El jugador, eso sí, está animado y además sabe que en Valencia tanto Corberán como sus excompañeros le pondrían las cosas fáciles.