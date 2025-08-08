Javi Guerra y Tárrega, renovaciones al caer

Después del varapalo por la salida de Cristhian Mosquera, dos de las noticias que más esperaba el valencianismo en materia deportiva están muy cerca de producirse. Las renovaciones de César Tárrega y de Javi Guerra están prácticamente vistas para sentencia, con lo que ambos continuarán en el club tras firmar un contrato que les ligará al equipo durante los próximos años.

Ambos canteranos fueron dos de los mejores jugadores de la temporada pasada, lo que les hacía piezas suculentas en el mercado, pero los dos han elegido seguir en el Valencia.

Con el centrocampista de Gilet había una mayor urgencia debido a que termina contrato en 2027 y de no alcanzar un acuerdo podría llegar a su último año de vinculación con la limitación que puede suponer eso al Valencia CF en caso de negociar una hipotética venta. No será así, ya que en los próximos días firmará su nuevo contrato y se vinculará al Valencia CF hasta 2029, cuatro temporadas más.

El joven futbolista, quizás el más diferencial de la plantilla, verá aumentada sustanciosamente su ficha, pero también hace un esfuerzo con una ficha menor en el primer año. Con esto, el Valencia CF verá menos comprometido su fair play financiero y, si Peter Lim autoriza a utilizarlo, el equipo tendrá más margen para reforzarse este verano.

Por lo que respecta a Tárrega, había menos urgencia por el hecho de que todavía le restaban tres años de vinculación contractual, pero su enorme nivel en su estreno en Primera División merecía un premio y un aumento de su estatus acorde a la importancia que tiene en el equipo de Corberán, donde apunta a ser el gran líder de la zaga después de un año en el que fue el mejor defensor y que finalizó siendo titular en el Europeo Sub21.

El joven defensor firmará hasta 2030, vinculándose al club de sus amores por cinco temporadas más y, al igual que Guerra, pacta un primer año de contrato más reducido que ayudará al Valencia CF en el mercado de fichajes si el máximo accionista no ‘boicotea’ a la entidad impidiéndole utilizar todos los recursos del fair play. n