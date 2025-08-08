Ugrinic ya está en València

El Valencia CF ha actuado rápido en el mercado en la última semana con dos operaciones interesantes y que pueden dar rendimiento inmediato en esta 2025/26. El primero en llegar fue Baptiste Santamaría y este viernes, un día antes del Trofeu Taronja, ha aterrizado el segundo: Filip Ugrinic.

El suizo se mostró muy emocionado a su llegada a Manises. "Estoy muy emocionado por ser parte de esto. Tengo muchas ganas de conocer a los aficionados", aseguró el jugador, quien tras ser preguntado por los motivos que le llevaron a firmar por el Valencia lo dejó claro. "Es fácil la respuesta. Es un gran club y una gran ciudad", aseguró el futbolista quien también reconoció que había hablado con Corberán.

El suizo es un jugador sobre el que hay muchas esperanzas puestas. Ugrinic disfrutará de su primera experiencia lejos del fútbol suizo en Mestalla y con una afición exigente pero que le ha recibido con buenas sensaciones en esas primeras horas. Centrocampista ofensivo, el '7' del Young Boys puede actuar como centrocampista o como mediocentro ofensivo, algo que le da a Corberán más perfiles distintos de cara a la nueva temporada.

Con esa incporación ya son cinco los refuerzos de este verano contando a Raba, Julen Agirrezabala, Copete y Santamaría. Cinco futbolistas que, al contrario que ha sucedido en otros veranos, sí pueden formar parte del once titular sin ningún tipo de problema y que vienen a sumar de manera directa al equipo de Carlos Corberán. Precisamente sobre el resumen del mercado, Ron Gourlay, CEO de fútbol de la entidad, dará una rueda de prensa el próximo miércoles 13.

Fichaje consensuado

Ugrinic es un jugador que encaja en el perfil, que gusta y sobre el que Corberán tiene buenos informes. A su llegada a València ha sido recibido por algunos aficionados que se han desplazado a Manises, por personal del club y también ha estado presente Fede Marco, uno de los directores generales de Wasserman en España. El centrocampista ofensivo tiene ganas de ponerse manos a la obra a trabajar y cabe recordar que hace tan solo dos temporadas fue elegido mejor jugador de toda la liga de Suiza.

Revisión médica

El futbolista pasará las pertinentes pruebas médicas pero una de las buenas noticias en su caso es que la Superliga de Suiza comienza antes y que él ya estaba en dinámica de competición y en un fantástico estado físico para la competición. Eso permitirá que en las primeras jornadas se note su diferencia con algunos de sus compañeros y también con los rivales, que siempre arrancan esas primeras jornadas de agosto a otro ritmo distinto.