Santamaria ‘conoce’ a Gourlay y Corberán y ya entrena en Paterna

Baptiste Santamaria ya es nuevo jugador del Valencia CF. Así lo anunció el club ayer en un comunicado oficial. El pivote francés del Rennes ha firmado por las próximas dos temporadas hasta el próximo 30 de junio de 2027 en una operación avanzada por Superdeporte.

El jugador, que aterrizó el miércoles por la noche en el aeropuerto de Manises, pasó el reconocimiento médico ayer jueves por la mañana en IMED y posteriormente firmó su nuevo contrato.

El futbolista conoció personalmente a Ron Gourlay y Carlos Corberán y completó su primer entrenamiento individual con balón en la ciudad deportiva de Paterna. Hoy se incorporará al grupo. Santamaria mostró su felicidad por su fichaje como valencianista y en sus primeras declaraciones mostró que es consciente de adónde llega: "Estoy muy feliz de estar aquí, es una gran oportunidad para mí. El Valencia CF es un gran club con una gran historia, para mí es increíble, quería jugar aquí", valoró.

En cuanto al fútbol que se espera de él, el mediocentro galo apuntó que puede aportar su "experiencia en el fútbol francés y en la Bundesliga, jugando con jugadores jóvenes, y ayudar al club a conseguir el objetivo". Para ello, se definió como "un jugador al que le gusta jugar para todos y ayudarles a todos". "Es difícil decir cuáles son mis cualidades, pero soy generoso y juego bien los balones largos. Tengo agresividad", insistió.

Respecto a si conoce al club y su afición, Santamaria reveló que el exguardameta del Valencia Ludovi Butelle es su amigo y este le aseguró que es "increíble". "Quiero jugar ya", aseguró, tras recordar que "fue precioso" cuando llegó al aeropuerto y vio a mucha gente recibiéndole. "Con Butelle jugué en el Angers, y él jugó antes con David Villa aquí, con un gran equipo. Me dijo que era precioso", explicó el francés. "Quiero jugar, quiero ganar y estoy aquí para ganar. Sé que el Valencia CF es un gran club y quiero ayudar al equipo a conseguir su objetivo", completó.

El siguiente: Filip Ugrinic

El siguiente en llegar al Valencia CF, si nada se tuerce, será Filip Ugrunic. El suizo se quedó fuera de la convocatoria del partido del Young Boys del miércoles después de que los clubes cerraran un acuerdo.

El centrocampista ofensivo recalará en el club de Mestalla a razón de 3,5 millones más bonus (puede ascender hasta 5), tal y como ha podido confirmar este periódico. Se esperaba que Ugrinic aterrizara en Manises durante la pasada madrugada.