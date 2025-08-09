¿Cómo juega Arnaut Danjuma?

Arnaut Danjuma está sobre la mesa en Mestalla y la gran duda es saber qué puede ofrecer a Carlos Corberán. Sobre todo también analizar los motivos que han llevado al Valencia CF a fijar sus ojos en el ariete holandés de 28 años, quien busca cambiar de aires y su deseo es seguir en España. En concreto, en el Valencia CF. Con una carrera repleta de cambios de aires después de haber jugado en el Bournemouth, Villarreal, Tottenham, Everton y Girona en los últimos años, el talentoso anotador es un cara o cruz, pero es importante saber los motivos de esa doble cara que ha marcado su carrera.

Puntos fuertes

Danjuma es un futbolista vertical, rápido, que puede jugar como extremo y como referencia o incluso como hombre libre por detrás de otro perfil como Hugo Duro. Ahí él disfruta, corre y se viste de ese jugador anárquico difícil de controlar para las defensas rivales. Técnicamente es un futbolista de un nivel alto, puede mejorar en asociación, pero no es un mal jugador en ese escenario. Eso sí le encantan los contextos de partidos abiertos y con espacios. Ahí explota sus virtudes y sobre todo encuentra ese escenario para acercarse al gol, algo que solo ha ofrecido un año hasta el momento en la élite.

Fue en la 21/22, cuando marcó 10 goles en 23 partidos, cifras que acompañadas de los 6 goles en Champions permitieron al holandés llamar los focos de muchos clubes de Europa. En ese abanico de goles se pueden ver algunas de sus grandes virtudes. El primero en LaLiga fue contra el Atlético de Madrid, tras una presión alta y logrando ganar la espalda tras una pérdida del conjunto rojiblanco. Pisadita y gol. Desde los once metros también se le pudo ver esa sangre fría y esa capacidad para ganar batallas a los porteros rivales. Contra el Granada se observó otra de sus grandes virtudes: el mano a mano. Tiene habilidad para definir y para encarar al meta rival. En ambos registros es un futbolista frío y que decide bien.

Arnaut Danjuma, celebrando un gol con el Girona / EFE

El Valencia desgraciadamente también está dentro de sus víctimas. Contra el cuadro valencianista marcó los dos goles de un Villarreal 2 - Valencia 0 en el que anotó primero desde los once metros y después con una definición marca de la casa. Balón al espacio, control con izquierda y remate con la misma pierna. Aún siendo zurdo de hecho es un jugador que no duda cuando tiene que definir con la izquierda. En Champions también sacó su versión más goleadora en una 21/22 en la que la Atalanta fue uno de sus enemigos favoritos. Y en la ronda del KO también fue protagonista. Primero cerrando la goleada contra la Juventus desde los once metros en el duelo que acabó con triunfo 0-3 de los amarillos. Contra el Bayern, en la ida, dejó otra prueba de ese olfato de nueve que tiene.

Es un jugador tan inteligente que tiene ese olfato de delantero más allá de que físicamente es más extremo. Por eso puede actuar en ambos perfiles. En el corazón del área se encuentra fácil el hueco, como ante el Bayern, y lejos es un futbolista que ataca muy bien tanto el espacio como la llegada desde segunda línea. Se puede entender con un perfil Hugo Duro o incluso Sadiq (con sus muchas diferencias), puede potenciar si parte como referencia esos cambios de posición de Diego López y él mismo y puede ser un extremo al uso tanto a pierna natural, pero sobre todo a pierna cambiada.

Puntos débiles

Danjuma no es un jugador con problemas fuera del campo, pero sí ha tenido situaciones en las que no ha encajado dentro de algunos vestuarios. En concreto, Marcelino y Míchel no han podido explotar sus virtudes a pesar de su talento por esa falta de adaptación a una filosofía. A pertenecer a un todo sin ser una de las estrellas. Eso es tal vez lo que más tiene que trabajar. Ser importante sin ser la figura. Ser clave, pero aprender a ser uno más del grupo. Y eso es algo que Corberán cree que puede conseguir.

Estirada de Giorgi Mamardashvili ante Danjuma / LaLiga

La regularidad es sin duda otro de los motivos por los que no ha explotado. Lejos queda aquella 21/22 en la que no mostró solo destellos, sino que fue vital durante un año al completo. Y eso es lo que no ha logrado desde entonces. Deja fogonazos y destellos, pero le cuesta ser alguien útil en el semana a semana. Si el Valencia CF le ofrece un contexto en el que recuperar esa versión sí sería un jugador muy aprovechable.

Por otra parte hay un detalle que debe trabajar y es la lectura del fútbol. Ser futbolista no siempre te hace entender qué pasa dentro del terreno de juego. Cuando correr, cuando poner la pausa y cuando moverse sin balón para limpiar la jugada a un compañero. Danjuma es sobre todo lo que pasa con balón, pero debe aprender a ser alguien sin él. Más allá de que eso en los atacantes a veces es complicado. Hay una jugada de hecho que ha marcado su año. Y aunque la inicia con balón demuestra falta de comprensión del juego. Minuto 91:30, tiene el balón, el Girona jugándose la vida, 0-1 contra el Leganés en Butarque que sentencia prácticamente su salvación y en lugar de girar y combinar con Blind, perder tiempo o irse al córner sin riesgos le tira un caño a Rosier. Casi como una premonición la imagen muestra a Míchel lanzar una botella al suelo. Además acto seguido en lugar de hacer falta presiona pero no para el partido. Un error de lectura.

En definitiva, Danjuma es un sí en el contexto actual tanto porque no supone una gran inversión como por su capacidad para cubrir dos zonas. Extremo y delantera. Eso sí, Corberán necesitará tocar la tecla que no han tocado algunos entrenadores a lo largo de su carrera.