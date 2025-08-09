Javi Guerra, renovado
El futbolista firma hasta 2029 y tanto club como jugador hacen un esfuerzo para permitir que siga la unión entre ambos
Iván Carsí
El Valencia CF ya ha hecho oficial una de las renovaciones estratégicas de uno de los canteranos del equipo. Javi Guerra y el club han alcanzado un acuerdo para alargar el contrato del centrocampsita hasta 2029 tal y como ya publicara este diario hace algunos días. Con esta firma el club se asegura el futuro de uno de lo jugadores importantes en la plantilla valencianista.
Con Javi Guerra había una mayor urgencia debido a que terminaba contrato en 2027 y de no alcanzar un acuerdo podía llegar a su último año de vinculación con la limitación que eso siempre puede suponer al Valencia CF en caso de negociar una hipotética venta. No será así, ya que Guerra firmará su nuevo contrato y se vinculará al Valencia CF hasta 2029, cuatro temporadas más.
El joven futbolista, quizás el más diferencial de la plantilla, verá aumentada sustanciosamente su ficha, pero también hace un esfuerzo con una ficha menor en el primer año, tal y como ha avanzado Héctor Gómez. Con esto, el Valencia CF verá menos comprometido su Fair Play Financiero y, si Peter Lim autoriza a utilizarlo, el equipo tendrá más margen para reforzarse este verano.
