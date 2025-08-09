Tárrega renueva con el Valencia CF hasta 2030

El Valencia CF ha anunciado oficialmente la renovación de César Tárrega, quien prolonga su vínculo con el club hasta junio de 2030. Con apenas 23 años, el central valencianista ha dado un paso firme en su carrera tras una campaña en la élite donde ha demostrado madurez, liderazgo y un alto nivel competitivo.

Tras debutar con el primer equipo en 2021, Tárrega ha ido creciendo dentro del club que le formó en la factroía de Paterna, convirtiéndose en uno de los pilares defensivos del conjunto dirigido por Carlos Corberán. La pasada temporada disputó 34 partidos de LaLiga, todos como titular, acumulando más de 3.000 minutos de juego, además de 4 encuentros en la Copa del Rey.

Una evolución constante y un futuro prometedor

El rendimiento del defensa ha sido clave para el equipo, destacando por su solidez defensiva y regularidad, atributos que le han valido también el reconocimiento internacional. Tárrega ha sido convocado por la selección española Sub-21 y participó recientemente en el Europeo de la categoría, confirmando su proyección más allá de LaLiga.

Momento en el que Tárrega marca ante Eslovaquia. / @SEFutbol

Compromiso y orgullo valencianista

Con esta renovación, César Tárrega reafirma su compromiso con el Valencia CF, club en el que se ha formado y en el que aspira a seguir creciendo profesionalmente. Su ilusión por defender el escudo del Valencia y evolucionar queda reflejada en esta nueva etapa, con la intención de seguir siendo un estandarte para la afición valencianista.

Recientemente, César Tárrega ha sido nombrado uno de los capitanes del Valencia CF, un reconocimiento a su liderazgo y compromiso dentro del vestuario. Además, lucirá el dorsal número 5, símbolo de la confianza que el club y el cuerpo técnico depositan en él para ser una pieza fundamental en el proyecto valencianista de cara a las próximas temporadas.

Tárrega, con el brazalete de capitán del Valencia CF / VCF

A sus 23 años, el central encara esta renovación con ganas de continuar desarrollando todo su potencial bajo la dirección técnica de Carlos Corberán, formando parte fundamental del proyecto deportivo valencianista a medio y largo plazo.