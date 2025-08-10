Danjuma acude a Paterna para cerrar su llegada al Valencia

El atancante neerlandés Arnaut Danjuma acudió este domingo a primera hora de la mañana a la ciudad deportiva del Valencia para pasar reconocimiento médico y cerrar su traspaso al club de Mestalla.

El jugador, que acaba contrato con el Villarreal en 2026, podría llegar al Valencia por medio de un traspaso muy bajo o incluso a coste cero, aunque el club 'groguet' cobraría según algunos hitos del jugador en el Valencia y tendría un porcentaje en un hipotético futuro traspaso, apuntan al 50% .

Danjuma, nació en Nigeria hace 28 años, y se estrenó como profesional con el Nijmegen de Países Bajos. Pasó por el Brujas belga y por el Bournemouth inglés antes de llegar al Villarreal en el verano de 2021.

Tras una primera campaña con protagonismo en el equipo castellonense en el mercado de invierno de 2022 salió cedido al Tottenham, la siguiente campaña la pasó prestado en el Everton y la última en el Girona, con el que jugó 25 partidos y con el que marcó dos goles en la Liga.