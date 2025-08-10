De cobra a cobra: El Valencia hace oficial el fichaje de Danjuma

El Valencia CF ha hecho oficial que ha alcanzado un acuerdo con el Villarreal CF para la incorporación de Arnaut Danjuma. El atacante neerlandés de 28 años (31/01/1997) refuerza la delantera valencianista y llega al Camp de Mestalla con un contrato por las próximas tres temporadas, hasta junio de 2028.

Danjuma aportará al Valencia CF velocidad, desequilibrio, capacidad goleadora y versatilidad, pudiendo generar peligro desde distintos perfiles del frente de ataque.

Nacido en Lagos (Nigeria) y formado en las categorías inferiores del PSV Eindhoven, dio el salto a la élite con el NEC Nijmegen en la Eredivisie y posteriormente vistió las camisetas del Club Brugge KV y del AFC Bournemouth.

En 2021 fichó por el Villarreal CF, donde firmó 24 goles entre LALIGA, la UEFA Champions League y la Copa del Rey. Más tarde regresaría a la Premier League para jugar con el Tottenham Hotspur FC y el Everton FC, antes de su etapa más reciente, esta pasada temporada, en el Girona FC.

El nuevo fichaje valencianista ya está a la disposición de nuestro entrenador, Carlos Corberán, y preparado para comenzar a trabajar con sus nuevos compañeros de cara al inicio de la competición.