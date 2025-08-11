Corberán elige a cinco ‘niños’ de Paterna

El Valencia CF cerró con nota la pretemporada 2025. No solo por la victoria o el buen juego colectivo, sino porque, ante la ausencia de fichajes, el cuerpo técnico ha vuelto la mirada hacia la factoría de Paterna.

Una fórmula que ya funcionó en etapas anteriores con entrenadores como Bordalás o Baraja y que ahora Carlos Corberán ha hecho suya. Pablo López, Aimar Blázquez, Lucas Núñez, David Otorbi y Álex Gurendal se han ganado un hueco en la preparación y la confianza del técnico gracias a su rendimiento.

Lejos de limitarse a participar en minutos residuales, estos jóvenes han sido protagonistas habituales en los amistosos de verano, mostrando que pueden convertirse en soluciones reales de cara a un futuro próximo. El sábado, en el Trofeu Taronja ante el Torino, Mestalla pudo comprobar de primera mano por qué Corberán confía tanto en ellos. En la goleada por 3-0, los ‘niños’ no solo estuvieron a la altura, sino que ratificaron el papel que se han ganado en esta pretemporada.

Pablo López se hace un hueco

Extremo habilidoso y también mediapunta, Pablo López se ha convertido en un recurso recurrente para Corberán durante la pretemporada. Su capacidad para moverse entre líneas y generar peligro lo ha hecho valioso para el técnico, que confía en su desequilibrio para abrir defensas cerradas.

Por su parte, Corberán ha utilizado a Aimar Blázquez, goleador en el Juvenil A, como referencia en varios partidos veraniegos y se ha convertido en una opción real para el técnico de Cheste. Otro caso similar es el de Lucas Núñez, mediocentro con calidad, visión y agresividad al corte que ha sido clave para dar consistencia al equipo en la medular.

Asimismo, David Otorbi ha sido un arma ofensiva muy útil gracias a su potencia y velocidad por banda. Ante el Torino protagonizó una de las acciones más aplaudidas de la noche. Por último, Álex Gurendal ha sido una carta ofensiva que Corberán no ha dudado en usar gracias a su capacidad para provocar faltas y abrir espacios.