Corberán pide más fichajes antes del cierre del mercado

El Valencia CF viene de cerrar su semana más activa en el mercado de fichajes en mucho tiempo. Las llegadas de Santamaría, Ugrinic y Danjuma han brindado recursos al entrenador de cara a la primera jornada de Liga y rellenado alguno de los vacíos de una plantilla a la que todavía le quedan un buen número de movimientos para estar cerrada.

En la hoja de ruta del entrenador sigue entrando la necesidad de acometer fichajes en la mayoría de zonas del campo, aunque algunas de ellas condicionadas a que cristalicen algunas salidas. En este sentido, es prioridad para el club firmar a un delantero centro más. Con Hugo Duro y Danjuma como perfil más versátil, el Valencia quiere contar con otro delantero de referencia que pueda enriquecer la rotación.

Además, Corberán sigue necesitando un extremo que multiplique la competencia en el juego exterior, con Luis Rioja y Diego López como fijo. Para ello, no obstante, es necesario que se arregle el futuro de Sergi Canós, con el que no se cuenta, y el de Fran Pérez, con el que hay buena sintonía para traspasarlo al Rayo Vallecano.

En el mediocentro, las llegadas de Raba, Santamaría y Ugrinic, además de la renovación de Javi Guerra, le ofrecen más recursos a Corberán, aunque la idea del club es la de reforzarse para doblar posiciones, sobre todo si finalmente se confirma la salida de Almeida.

En el apartado defensvo, Corberán prioriza la llegada de un lateral derecho, ya que, hasta que se recupere Thierry Rendall, el entrenador solamente podrá contar con Foulquier para esta demarcación. La idea del club pasa por firmar a un futbolista de proyección, con ficha de filial, pero que trabaje muy cerca de los ‘mayores’ y que tenga nivel para debutar en la élite. Asimismo, en la posición de central solo podría darse una hipotética llegada en caso de encontrar acomodo a Cömert, que cuenta con opciones de seguir tras su cesión en el Valladolid.

Por último, en la portería se está a expensas de Dimitrievski. Con la llegada de Julen Aguirrezabala, cedido con cláusulas penalizadoras en caso de no jugar, el macedonio está abocado a otro año sin protagonismo, algo que no entraba en sus planes tras la salida de Mamardashvili. En esta tesitura, el jugador está obligado a buscar otra portería si quiere tener minutos y ese vacío el Valencia tendría que rellenarlo acudiendo al mercado a por un meta suplente. Después de la semana más frenética, el mercado sigue y con muchos deberes.