David Carmo, opción para la defensa del Valencia CF

Tras una semana frenética en la que el Valencia CF hizo oficial hasta tres nuevas incorporaciones, el mercado no puede ni debe detenerse para un conjunto blanquinegro que sigue con la obligación de reforzar la plantilla de Carlos Corberán. Baptiste Santamaría, refuerzo desvelado por SUPER, Ugrinic y Danjuma han sido los últimos en unirse al elenco de caras nuevas en el que ya estaban Raba, Agirrezabala y Copete. Ahora la dirección deportiva debe atacar otros frentes.

La posición de central no está al cien por cien cubierta a pesar de la llegada de Copete, y es que cabe recordar que este verano han hecho las maletas Yarek Gasiorowski y Cristhian Mosquera, ambos como ventas. De momento, es Eray Cömert quien ostenta el estatus de cuarto central, pero Corberán no cuenta con él y el club trabaja para buscarle una salida mientras peina el mercado en busca de una opción mejor. Y en la lista de objetivos, según ha informado el periodista griego Antonis Oikonomidis, está David Carmo, del Nottingham Forest.

El mencionado periodista habla ya incluso de una oferta en firme para ficharlo y asegura que al futbolista le agrada la idea de jugar en Mestalla. SUPER puede confirmar que David Carmo es, efectivamente, una opción para reforzar la zaga, pero para el tramo final del mercado si ningún otro club lo ficha antes y siempre que se le encuentre una salida a Eray Cömert. Y es que, llegados a este punto, los fichajes restantes del Valencia ya están muy sujetos a la operación salida.

Eray Cömert en el primer partido de pretemporada / VCF

No cuenta para Nuno

El Nottingham Forest pagó 11 millones de euros al Porto el verano pasado por David Carmo, pero lo cedió poco después al Olympiacos. En Grecia ha sido titular y ha cuajado una buena temporada, pero Nuno Espírito Santo, técnico de Nottingham, ha dejado claro que no cuenta con él y que debe buscar de nuevo una salida este verano, a ser posible en forma de venta. Su salida lleva toda la pretemporada atascada y es ahora cuando ha emergido el Valencia como una opción real para que continúe con su carrera.

Un central de varios millones

A sus 26 años, el central angoleño ha movido varios millones de euros desde el inicio de su carrera. Pasó por las canteras del Benfica y del Braga hasta que el Porto decidió pagar 20 millones de euros por hacerse con sus servicios cuando apenas tenía 23 años. Dos temporadas más tarde se marchó al Nottingham Forest a cambio de 11 millones de euros y este verano todo apunta a que volverá a hacer las maletas.