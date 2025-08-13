Directo | La rueda de prensa de Ron Gourlay

¿CUÁNTOS FICHAJES LE FALTAN AL EQUIPO AHORA MISMO Y QUÉ MARGEN ECONÓMICO TIENE EL CLUB?

"Quizá pueda haber alguna oportunidad, pero esto no se va a conseguir con una ventana de mercado, también va a depender de si encontramos el jugador adecuado. Si no ficháramos a nadie más creo que ya tenemos una plantilla competitiva, pero el mercado está abierto hasta el día 31. En cualquier caso el proyecto se tiene que pensar a dos o tres años y ver la progresión que tenemos. También hay que tener en cuenta la Academia VCF para desarrollar nuestro propio talento y sería positivo incorporar a uno o dos jugadores jóvenes. Para mí ha sido clave el compromiso por parte de la presidencia, el nuevo Mestalla y Carlos Corberán. He visto el amor que la gente siente por este club, pero se trata de la calidad que debemos aportar dentro y fuera del terreno de juego"