Directo | La rueda de prensa de Ron Gourlay

¿CUÁNTOS FICHAJES LE FALTAN AL EQUIPO AHORA MISMO Y QUÉ MARGEN ECONÓMICO TIENE EL CLUB?
"Quizá pueda haber alguna oportunidad, pero esto no se va a conseguir con una ventana de mercado, también va a depender de si encontramos el jugador adecuado. Si no ficháramos a nadie más creo que ya tenemos una plantilla competitiva, pero el mercado está abierto hasta el día 31. En cualquier caso el proyecto se tiene que pensar a dos o tres años y ver la progresión que tenemos. También hay que tener en cuenta la Academia VCF para desarrollar nuestro propio talento y sería positivo incorporar a uno o dos jugadores jóvenes. Para mí ha sido clave el compromiso por parte de la presidencia, el nuevo Mestalla y Carlos Corberán. He visto el amor que la gente siente por este club, pero se trata de la calidad que debemos aportar dentro y fuera del terreno de juego"
¿A QUÉ SE DEBE EL CAMBIO DE TENDENCIA CON LOS FICHAJES? ¿TIENE USTED LA ÚLTIMA PALABRA SOBRE LAS OPERACIONES?
"Todo se remonta a lo que acordé cuando di el OK para venir aquí. Es lo que hemos estado trabajando para recuperarnos. Hemos fichado a un portero, un defensa, dos centrocampistas, un delantero... son puestos claves. Estos fichajes se deben a las debilidades que hemos visto en la última temporada. Es un poco para dejar claras nuestras intenciones. Hemos tenido pleno apoyo del presidente y del propietario. Hemos podido renovar a algunos de los jóvenes y hemos hecho seis fichajes nuevos. Creo que hemos tomado las decisiones correctas. Llevo 35 años en este sector. Nosotros presentamos una propuesta y la Junta es la que aprueba el fichaje. No hay ningún problema, creo en el sistema que tenemos. También es un sistema bueno para Corberán, está al tanto de todo, nos reunimos, hablamos todos los días"
¿CUÁL HA SIDO LA FORMA DE TRABAJAR EN LAS ÚLTIMA SEMANA CON TANTOS FICHAJES? ¿QUÉ INTENCIONES TIENE PETER LIM PARA EL FUTURO?
"En Singapur siempre me quedó claro que había un compromiso y una ambición. También estuvo Carlos Corberán. Estábamos todos de acuerdo con el proyecto y hemos visto el compromiso de la presidencia y la propiedad. Hemos estado trabajando continuamente en el mercado. Era muy importante garantizar a tres o cuatro jugadores jóvenes como Tárrega, Guerra, DIego López... no hemos podido mantener a Mosquera. Todo esto requiere tiempo y si estoy aquí para hablar es para comentar los avances que hemos estado haciendo estos meses. ¿Cuántos equipos han podido fichar a seis jugadores y renovar a tantos jugadores clave? Para mí esto es importante. Necesitamos a los aficionados y que ustedes transmitan este mensaje al resto de aficionados. Tenemos la habilidad de poder trabajar por el futuro de este club"
¿POR QUÉ HA TARDADO TANTO EN LLEGAR A VALENCIA? ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL VALENCIA?
"La llegada a Valencia fue el 7 de julio. Esa siempre fue la intención cuando se informó, había obligaciones contractuales, una cuestión de tiempo. Es un objetivo para la temporada pero hay que cubrir diferentes etapas. Estoy contento, Corona también. Queda trabajo por hacer. En Inglaterra hay un dicho que es que uno compra la tela en función del dinero que tiene. Veremos dónde podemos acabar a final de temporada"
¿CUÁL ES LA FORMA DE TRABAJAR EN EL VALENCIA CON USTED?
"Me he dedicado cien por cien al mercado con Corona. Hemos conseguido buenos resultados con el trabajo realizado. Es pronto. Tenemos que tener en cuenta que el club cuenta con una muy buena Academia. En estos momentos no es justo hablar de estructuras ni de personal. Para mí, el director deportivo, es mi director deportivo y ya está. Tenemos que ver cómo funciona la Academia, las operaciones, cuidar a los jugadores con un enfoque 360. Todo esto como digo requiere de una análisis de la estructura, que puede que necesite algún ajuste, pero no estamos lejos. Tenemos uno de los mejores entrenadores en Europa, pero tenemos que redefinir alguna de las funciones o formas de trabajar en el club. Soy el primer CEO de fútbol por lo que todo el mundo debe entender cuáles son las principales funciones. La contratación es una de las áreas más importantes. Tenemos recursos, también la inteligencia de datos con los ojeadores para ampliar nuestra red"
¿LA FRASE SOBRE LOS JUGADORES QUE QUIEREN IRSE DEBEN CEÑIRSE A LO QUE DIGA EL CLUB VA POR MOSQUERA?
"Estaba hablando en general para ser justo. Cuando llegué vi cuál era la situación de Mosquera. ¿El club ha hecho lo suficiente? Mosquera es un gran tipo pero creo que la decisión la tomaron él y su agente hace mucho tiempo. Él quería abandonar el club. Cuando se llega a una situación de este tipo hay que hacer lo que es correcto para el equipo. Necesitamos jugadores comprometidos, con la llegada de esos jugadores, vemos que el Valencia es un equipo grande"
¿ES CONSCIENTE DE LO QUE HA PASADO EN ESTE CLUB EN LOS ÚLTIMOS AÑOS? ¿QUÉ GARANTÍAS TIENE USTED CON PETER LIM?
"En el fútbol no hay garantías. Tenemos que trabajar y seguir un plan. No estaría bien de hablar de cosas del pasado, pero creo que podemos darle la vuelta al club. He venido varias veces a Mestalla, sé cómo es el club. Tenemos que intentar trabajar y, solo si lo hacemos juntos, podemos darle la vuelta tanto dentro como fuera del terreno de juego. Entiendo la preocupación existente, pero tanto yo mismo como todo mi equipo queremos lo mejor para el Valencia CF. Es algo que siento. Cuando llegué Al-.Ahli había dudas y al final conseguimos ganar la Champions League por primera vez. Hay que juzgar por los resultados que consigamos"
¿CUÁL ES LA RELACIÓN CON KIAT LIM?
"Estamos en comunicación constante, es buena y compartimos ideas sobre el club prácticamente a diario. La comunicación es buena y trabajamos para que entiendan nuestro proceso de toma de decisiones. He recibido apoyo y confianza en todo momento"
¿CÓMO VE USTED AL VALENCIA EN DOS O TRES TEMPORADAS?
"Es importante traer la ambición a los clubes de fútbol. He ganado dos Ligas de Campeones en dos continentes diferentes, he trabajado con grandes entrenadores. Soy realista y hay que serlo. Lo peor que podemos hacer es no serlo. Cuando llegué y me reuní con Corona vimos qué podíamos hacer. Hay que hacer énfasis en los jóvenes, hay que mantenerlos para crear un futuro. Desde que he llegado se ha estado haciendo un buen trabajo. Al entrenador se le han dado los recursos necesarios y ahora él tiene que conseguir los resultados. Los jugadores que no quieran estar, no estarán, pero abandonarán el club según nuestros términos. Siempre pido a los jugadores que pongan toda la carne en el asador y reforzaremos la plantilla para tener calidad, competitividad y si no se hace, no habrá cambios. Estoy aquí para devolver al club al lugar al que pertenece pero para eso se necesita rrabajar"
¿QUÉ QUIERE HACER LIM CON EL VALENCIA?
"Lo que este club quiere es que avance. Eso lo hemos visto a través del nuevo presidente y del apoyo que me ha dado en estas primeras semanas en el cargo. Lo hemos visto en los fichajes y por los jugadores jóvenes, sin ellos no se puede construir un equipo de futuro, porque es insostenible. Tengo mucha ambición con el club, soy una persona que ha venido de una trayectoría de éxito. Creo que tenemos mucho trabajo por hacer, si yo hablo, digo la verdad. Si lo leen en otros sitio, igual no. Necesitamos que los aficionados se suban al carro y vosotros para ayudarnos a comunicar. Tenemos que creer. He estado siguiendo el club y he visto el cambio que se ha producido con la llegada de Carlos Corberán. Los jugadores han ganado los partidos que tenían que ganar y ahora tenemos unos cimientos sobre los cuales podemos construir. Creo en las personas que tenego a mi alrededor en el club, sé cuáles son los marcos de referencia para poder llegar al éxito. El año pasado estábamos en modo superviviencia, sé lo que tengo que hacer y creo que puedo hacer lo que es necesario. No quiero dar un calendario, no serán suficiente solo unos meses para cambiarlo todo. Quería reiterar que estamos todos, respecto al presidente, en la misma página"
