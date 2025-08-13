El Valencia CF se fija en Luis Maximiano para sustituir a Dimitrievski

La salida de Stole Dimitrievski del Valencia CF podría producirse durante las próximas semanas, ya que el macedonio no parte como guardameta titular y podría salir para buscar minutos en otro equipo. En el caso de que el portero terminase abandonando la disciplina valencianista, una de las opciones que maneja es, como ha informado La Voz de Almería, Luis Maximiano. El portugués no cuenta para la próxima campaña en Segunda División y, pese a tener contrato hasta 2029, su futuro es incierto.

No cuenta

La UD Almería puso al guardameta en el mercado para liberar masa salarial de cara a la próxima temporada y el rotativo almeriense confirma que saldrá del club indálico en los siguientes días. De hecho, ha sido apartado por Rubi y se encuentra entrenando al margen del grupo. El Valencia ya ha contactado con la entidad andaluza para preguntar por la situación de Maximiano, el cual vería con buenos ojos recalar en Mestalla.

Diferencias en la fórmula de la operación

Sin embargo, el luso llegaría para ocupar el rol del macedonio, es decir, el de portero suplente. Según La Voz de Almería, el club rojiblanco exige un traspaso, mientras que la entidad valencianista solicita una cesión con compra obligatoria para la próxima temporada. Los siguientes días serán claves para el devenir de la operación, ya que está supeditada a la salida de Dimitrievski. No obstante, lo cierto es que cada vez resta menos de mercado y las operaciones se pueden acelerar.

Dimitrievski durante un encuentro del Valencia CF / JM López / JM LOPEZ

Luis Maximiano disputó 28 partidos en la pasada Liga Hypermotion, aunque en el tramo final dejó de gozar de minutos con el equipo. El entrenador apostó por alinear bajo los palos a Fernando, lo que provocó que el portero portugués deseara salir del club.

Situación de Dimitrievski

Si alguien llegó a pensar que el culebrón en la portería del Valencia CF se resolvió con la incorporación de Julen Agirrezabala estaba muy equivocado. Bajo palos, el club todavía tiene una carpeta por solventar, la de Stole Dimitrievski, que está abierta encima de la mesa de la dirección deportiva y todavía no ha encontrado una solución. A escasos días de comenzar LaLiga y con la necesidad de acelerar la operación salida para seguir fichando, la situación del guardameta macedonio empieza a ser un problema que debe despejarse cuanto antes. Superdeporte ya informó desde el inicio del mercado que Dimitrievski iba a ser uno de los nombres propios del verano. El portero supo pronto que el club, con el visto bueno de Corberán, buscaba en el mercado un guardameta titular, y le surgieron dudas sobre si quedarse y asumir el rol de suplente o aceptar alguna de las propuestas que tenía sobre la mesa. Una de ellas del fútbol árabe, que el propio Stole rechazó. En este punto del verano, las dudas son menores porque Dimitrievski, incómodo con su rol, tiene decidido que lo mejor es buscar una salida en busca de los minutos que no disputa desde que firmó con el Valencia el verano de 2024.

Aunque no es la posibilidad que más seduce al guardameta, al menos de inicio, el fútbol árabe sigue muy pendiente de su situación y puede terminar convirtiéndose en la solución para ambos partes. En España, Dimitrievski ha tenido pretendientes durante todo el verano y los sigue teniendo, aunque cada vez menos teniendo en cuenta que las porterías están cada vez más cubiertas. No es una vía de escape sencilla.

La que no ha cambiado es la postura del Valencia CF. La operación, desde el punto de vista del club, fue buena: Firmar a un jugador libre (en 2024) que, en caso de salir Mamardashvili, podía cumplir el perfil de titular, y si el georgiano se quedaba cumpliera como segundo. El Valencia nunca ha visto con malos ojos que Dimitrievski se quede, pero tampoco pone trabas si su deseo es marcharse. De hecho, le anima a traer ofertas que satisfagan a todas las partes. n