Los motivos de Santamaría, Ugrinic y Danjuma para llegar al Valencia CF
Los tres fichajes dieron una serie de razones para decantarse por llegar a Mestalla: Corberán, grandeza...
Baptiste Santamaría, Arnaut Danjuma y Filip Ugrinic se presentaron al valencianismo antes del estreno de LaLiga y una semana después de su fichaje por el Valencia CF. Los tres mostraron su ilusión por jugar en Mestalla y dieron las razones por las que se han decantado por firmar como blanquinegros, poniendo de manifiesto asuntos como el discurso de Carlos Corberán o la grandeza del escudo, poniendo de relieve lo rápido que se decidieron por aceptar la oferta.
En primer lugar Danjuma, que pudo expresarse en español y que destacó la importancia de firmar por un club que está cerca, que no le ha obligado a hacer mudanza y que ha apostado por hacerle un contrato de tres años, repitió en numerosas ocasiones que el Valencia CF es "un gran club" a pesar del sufrimiento de los últimos años.
Danjuma, 'prendado' de Mestalla
El atacante neerlandés se mostró muy contento con poder tener Mestalla a su favor, destacando lo difícil que es jugar como visitante en el coliseo de la Avenida de Suecia. Danjuma reconoció que los primeros contactos los dejó en manos de sus agentes, pero que las conversaciones con Carlos Corberán fueron muy importantes para firmar.
Ricardo Costa, 'consejero' de Ugrinic
Por lo que respecta a Ugrinic, reveló conversaciones con Ricardo Costa y con Eray Cömert cuando apareció la oportunidad de firmar por el Valencia CF y señaló que lo tuvo muy claro, que la demora de siete días fue una cuestión de negociación entre los clubes.
La persuasión de Corberán
Por último, Santamaría también apuntó al factor Corberán: "Me muevo mucho por las sensaciones. Cuando me llamó pudimos hablar el mismo idioma, que es el del fútbol. Me convenció rápido", dijo sobre su charla con el técnico.
- El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
- La A-7 estará cortada desde mañana para ejecutar obras por la dana
- El ex comisionado de la dana José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio
- Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
- El empresario que ha cerrado el mirador del Garbí: 'He invertido 54.000 € en la compra
- Casi 120 funcionarios de la Diputación de Valencia cobran más que el presidente Mompó
- Nueva ola de calor en la C.Valenciana: Estos serán los días más sofocantes
- La segunda ola de calor llega con viento de poniente que dejará temperaturas superiores a 40 ºC