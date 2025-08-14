Ron Gourlay: «No he venido a pelear por la permanencia»

Ron Gourlay se presentó ayer miércoles ante la prensa en una extensísima rueda de prensa en la que abordó toda la actualidad del Valencia CF: Mercado, objetivos a corto y largo plazo, relación con Peter y Kiat Lim... El nuevo CEO del club dio explicaciones más de dos meses después de llegar al cargo.

Gourlay llegó el pasado 29 de mayo a las vidas de los aficionados del Valencia a través de un comunicado en el que se vendía volver a la élite europea. Algo similar ha hizo en su intervención previa al arranque de LaLiga. Su objetivo recalcó es situar de nuevo al club en el lugar que le corresponde en el fútbol español y europeo, alejando cualquier asociación con la lucha por evitar el descenso. «Estoy aquí para devolver al club al lugar al que pertenece. No he venido a pelear por la permanencia», sentenció. Con esa declaración de intenciones, Gourlay marcó la hoja de ruta de su gestión, basada en una combinación de trabajo, visión a largo plazo y exigencia tanto dentro como fuera del terreno de juego, vi no a explicar.

Preguntado por el papel del máximo accionista, Peter Lim, y por la nueva dirección institucional del club, mostró su respaldo y confianza en la sintonía existente entre las partes. «Lo que este club quiere es que avance», señaló. Ese respaldo, aseguró, se traduce en decisiones concretas, tanto en el mercado de fichajes como en la apuesta por dar protagonismo a los futbolistas formados en Paterna. «Sin ellos no se puede construir un equipo de futuro, porque es insostenible», explicó.

Gourlay no pasó por alto el papel fundamental de la afición y de los medios de comunicación en la reconstrucción del Valencia CF. «Necesitamos que los aficionados se suban al carro y a vosotros para ayudarnos a comunicar. Tenemos que creer», dijo. El CEO deportivo recalcó también que el cambio con la llegada del técnico Carlos Corberán ha sido evidente. «Los jugadores han ganado los partidos que tenían que ganar y ahora tenemos unos cimientos sobre los cuales podemos construir», apuntó.

Por ende, recordó su experiencia como garantía de que sabe lo que se necesita para triunfar. «Soy una persona que ha venido de una trayectoria de éxito», afirmó.

Un plan sin plazos

Aunque Gourlay reconoce que la transformación que pretende no será inmediata, se muestra confiado en que el proceso ya ha comenzado de la manera adecuada. «No quiero dar un calendario, no serán suficientes solo unos meses para cambiarlo todo», justificó. En este sentido, recalcó que el trabajo responde a una visión clara y consensuada. «Quería reiterar que estamos todos, respecto al presidente, en la misma página», insistió.

El directivo se refirió al complicado curso anterior. «El año pasado estábamos en modo supervivencia, sé lo que tengo que hacer y creo que puedo hacer lo que es necesario», manifestó. Gourlay deslizó que busca devolver al Valencia CF la competitividad necesaria para aspirar a cotas más altas. «Si no se hace, no habrá cambios», matizó. Como era de esperar, el mercado ha sido uno de los puntos candentes de la comparecencia. Ron habló de los fichajes, pero también dio valor a las renovaciones de Javi Guerra y César Tárrega y se pronunció sobre la salida de Cristhian Mosquera.

Al respecto, el directivo escocés fue contundente, afirmando que «los jugadores que no quieran estar, no estarán, pero abandonarán el club según nuestros términos». «Siempre pido a los jugadores que pongan toda la carne en el asador y reforzaremos la plantilla para tener calidad, competitividad y si no se hace, no habrá cambios», añadió.

Aunque Gourlay especificó que «estaba hablando en general para ser justo» y no se refería concretamente al caso de Mosquera, sobre el ya jugador del Arsenal explicó lo siguiente: «Cuando llegué vi cuál era la situación de Mosquera. ¿El club ha hecho lo suficiente? Mosquera es un gran tipo pero creo que la decisión la tomaron él y su agente hace mucho tiempo. Él quería abandonar el club. Cuando se llega a una situación de este tipo hay que hacer lo que es correcto para el equipo. Necesitamos jugadores comprometidos, con la llegada de esos jugadores, vemos que el Valencia es un equipo grande».

Por otra parte, el escocés esquivó la pregunta clave en varias ocasiones: ¿va a vender Peter Lim el Valencia CF?. La expresidenta Layhoon tuvo frases en varias ruedas de prensa que luego le jugaron en contra y en esta ocasión Ron Gourlay no quiso mojarse. Sí contestó con claridad a los motivos que le llevaron a fichar por el Valencia. «La primera pregunta que me hice es porqué venía aquí. Primero el proyecto, creo en él. En segundo lugar el estadio, todos los grandes clubes tienen estadios modernos. El tercero es Carlos Corberán, ya he trabajado con él. Es capaz de sacar el máximo», explicó. Finalmente, también defendió que se ha confeccionado «una plantilla competitiva» pero que aún se tratarán de incorporar más refuerzos.