Caso cerrado: Fran Pérez se marcha al Rayo Vallecano

Uno de los culebrones de las últimas semanas en el mercado del Valencia CF, la salida de Fran Pérez al Rayo Vallecano, se ha desbloqueado en el día de hoy y el futbolista pondrá rumbo a Madrid para firmar su nuevo contrato como futbolista de la franja.

Tal y como ha avanzado Radio Marca Vallecas, el entrenador valencianista Carlos Corberán ha autorizado a mediodía de este jueves la salida del futbolista criado en la cantera después de que el acuerdo entre clubes llevase días cerrado. El pasado jueves siete de agosto, Superdeporte informó de la total sintonía entre los clubes y la voluntad del Rayo de tener al futbolista antes de que finalizase el plazo para inscribirlo en la previa de la UEFA Conference League y para el estreno liguero. Es muy complicado que llegue a lo segundo, pero desde entonces la operación estaba pendient de validación por parte del entrenador.

Fran Pérez / Valencia CF

Con el 'ok' del preparador de Cheste se cierra un acuerdo por el que el Valencia CF se llevará un millón de euros más variables, además de quedarse un porcentaje de futura venta de alrededor de entre el 20 y el 25 por cien. Al jugador le quedaba un año de contrato y, sin renovarlo, esta era la última oportunidad de la entidad de sacar algo de dinero con su marcha.

Vía libre para el fichaje

Liberada una de las 25 fichas que tiene el Valencia para inscirbir futbolistas, ya hay un espacio para contratar. Corberán no quería autorizar la marcha de Fran Pérez hasta que no tuviera un sustituto cerca, por lo que el club desea acometer en los próximos días la contratación de un extremo o de un delantero (lo que sumaría a Danjuma para la rotación por banda).