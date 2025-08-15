VCF | Salida
Fran Pérez se marcha al Rayo y obliga a reforzarse
La operación deja un millón más variables en caja y un porcentaje de una futura venta
Uno de los culebrones de las últimas semanas en el mercado del Valencia CF, la salida de Fran Pérez al Rayo Vallecano, se desbloqueó ayer y el futbolista pondrá rumbo a Madrid para firmar su nuevo contrato como futbolista de la franja. Tal como avanzó Radio Marca Vallecas, el entrenador valencianista Carlos Corberán ha autorizado la salida del futbolista criado en la cantera después de que el acuerdo entre clubes llevase días cerrado. El pasado jueves siete de agosto, Superdeporte informó de la total sintonía entre los clubes y la voluntad del Rayo de tener al futbolista antes de que finalizase el plazo para inscribirlo en la previa de la UEFA Conference League y para el estreno liguero. Es muy complicado que llegue a lo segundo, pero desde entonces la operación estaba pendiente de validación por parte del entrenador. Liberada una de las 25 fichas que tiene el Valencia para inscribir futbolistas, ya hay un espacio para contratar. Corberán no quería autorizar la marcha de Fran Pérez hasta que no tuviera un sustituto cerca, por lo que el club desea acometer en los próximos días la contratación de un extremo o de un delantero, lo que sumaría a Danjuma para la rotación por banda. El Valencia CF se llevará un millón de euros más variables, además de quedarse un porcentaje de futura venta de alrededor de entre el 20 y el 25 por cien. Al jugador le quedaba un año de contrato y no había renovado.
- El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
- La A-7 estará cortada desde mañana para ejecutar obras por la dana
- El ex comisionado de la dana José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio
- Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
- El empresario que ha cerrado el mirador del Garbí: 'He invertido 54.000 € en la compra
- Casi 120 funcionarios de la Diputación de Valencia cobran más que el presidente Mompó
- Nueva ola de calor en la C.Valenciana: Estos serán los días más sofocantes
- La segunda ola de calor llega con viento de poniente que dejará temperaturas superiores a 40 ºC