Mestalla y Corberán seducen a Danjuma, Santamaria y Ugrinic

Baptiste Santamaría, Arnaut Danjuma y Filip Ugrinic se presentaron ayer al valencianismo antes del estreno de LaLiga y una semana después de su fichaje por el Valencia CF. Los tres mostraron su ilusión por jugar en Mestalla y dieron las razones por las que se han decantado por firmar como blanquinegros, poniendo de manifiesto asuntos como el discurso de Carlos Corberán o la grandeza del escudo, y resaltando lo rápido que se decidieron por aceptar la oferta.

En primer lugar Danjuma, que pudo expresarse en español y que destacó la importancia de firmar por un club que está cerca, que no le ha obligado a hacer mudanza y que ha apostado por hacerle un contrato de tres años, repitió en numerosas ocasiones que el Valencia CF es «un gran club» a pesar del sufrimiento de los últimos años. El atacante neerlandés se mostró muy contento con poder tener Mestalla a su favor, destacando lo difícil que es jugar como visitante en el coliseo de la Avenida de Suecia. Danjuma reconoció que los primeros contactos los dejó en manos de sus agentes, pero que las conversaciones con Carlos Corberán fueron muy importantes para firmar.

Por lo que respecta a Ugrinic, reveló conversaciones con Ricardo Costa y con Eray Cömert cuando apareció la oportunidad de firmar por el Valencia CF y señaló que lo tuvo muy claro, que la demora de siete días fue una cuestión de negociación entre los clubes. Por último, Santamaria también apuntó al factor Corberán: «Me muevo mucho por las sensaciones. Cuando me llamó pudimos hablar el mismo idioma, que es el del fútbol. Me convenció rápido», dijo sobre su charla con el técnico.

Sobre Danjuma, su puesta en escena en la presentación evidencia las ganas que tiene por demostrar que tiene el nivel. Que ese Danjuma explosivo, vertical y con gol está ahí. Y solo hace falta encontrar cómo puede aportar. Más allá incluso de posiciones. Él mismo reconoce que le da igual donde jugar y admite, entre bromas, que está listo para jugar en cualquier lugar menos de portero. «Para mí no es importante dónde disfruto más, sino dónde quiere el entrenador que juegue. Me da igual jugar de delantero o extremo. Sólo de portero no juego», señaló entre risas.

Y la mejor noticia es que no parece un discurso de puertas hacia afuera, sino una realidad. Ha llegado comprometido y con ganas de demostrar. Se está integrando muy bien y en el vestuario, según ha podido saber Levante-EMV, se valora muy positivamente su actitud en los entrenamientos y su tono bromista.

Sobre el futuro, el delantero no quiere ponerse cifras en cuanto a goles, ni tampoco ‘vender’ la moto, pero sí deja claro que está listo para devolver al Valencia al lugar que merece. «Soy un jugador con mucha ambición y quiero ganar siempre. Por eso he elegido el Valencia CF. He hablado con Corberán y compartimos el objetivo de crecer con el club. Yo sólo pienso en el futuro, aunque tengo historia en la liga, unas bien y otras no. Ahora empezamos con nuevos compañeros, equipo grande y confianza del entrenador», señaló.