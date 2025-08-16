Corberán: «La plantilla no está cerrada»

El Valencia CF recibe esta noche a la Real Sociedad en un encuentro marcado por el mercado todavía abierto y por el adiós de algún jugador importante en cada equipo. El mister Carlos Corberán dejó varios titulares interesantes en la rueda de prensa previa al partido en Mestalla. Sobre la marcha de Mosquera, el técnico dijo:«Las renovaciones se dan cuando ambas partes tienen el mismo interés. No hay decepción posible. El club ha hecho un esfuerzo muy importante por llevar a cabo las renovaciones de gente de la casa». Respecto a la venta de Fran Pérez señaló: «Fran estaba en su último año de contrato, llegó una oferta del Rayo y llegaron a un acuerdo. Le estoy agradecido», zanjó.

En cuanto, a los fichajes, apuntó: «la plantilla del Valencia no está cerrada. A día de hoy estoy satisfecho con el trabajo que el club ha hecho con las incorporaciones. Seguiremos teniendo ambición de aquí al final de mercado. Falta cubrir las necesidades que entendemos que aún tiene el equipo». El técnico reconoció que le gusta hablar «con los posibles fichajes para que sepan exactamente lo que van a encontrarse en el Valencia». Para que, enfatizó, «conozcan la exigencia que van a tener y los objetivos por los que van a luchar». Sobre su posible enfado con el portero Dimitrievski , lo negó con rotundidad. «No me he enfadado nunca con ningún jugador de la plantilla. Estoy contentísimo con mis tres porteros y tengo al entrenador de porteros muy contento con ellos», expuso. Además, ensalzó al nuevo CEO del Valencia CF, Ron Gourlay. «Trabajé con él anteriormente, -dijo- es una persona con mucha experiencia, mucho bagaje y mucho fútbol. Su incorporación solo puede ser positiva para el Valencia», recalcó. Por último, señaló que hoy «es muy importante empezar bien. Ese es el objetivo que tengo en la cabeza ahora mismo». A medio o largo plazo, quiere que «el equipo siempre sea competitivo, que nutramos el deseo que tiene la afición», pero eludió hablar de Europa y de otras metas concretas.