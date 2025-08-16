Esperado acelerón por Sadiq

En el Valencia CF nunca se ha perdido de vista a Umar Sadiq y su figura ha estado de fondo y ‘cocinándose’ durante todo el mercado de fichajes. La realidad es que el jugador gusta, encaja en la idea que tiene Corberán y se sabía que su posible llegada podía ir para largo. De hecho, como informó Levante-EMV el pasado 9 de agosto, el Valencia había atacado su fichaje con una oferta formal de cesión a la Real Sociedad. La primera oferta que recibió el conjunto donostiarra en todo el mercado a pesar de haber recibido llamadas por parte de Celta, Girona y Alavés, entre otros. Ahora la situación avanza un escalón más.

Tal como estaba marcado en la hoja de ruta, el tiempo iba a permitir posicionarse mejor al Valencia CF en un mercado a largo plazo con el delantero de la Real Sociedad. El nigeriano estaba en el mercado a pesar de las palabras de Aperribay durante la gira por Japón en las que aseguraba que se podía quedar. Dicho esto, el club nunca perdió la esperanza y aunque ha rastreado y sigue rastreando otras opciones, la de Sadiq está más cerca de cerrarse. Cabe recordar que el Valencia CF prefería una cesión y aunque la Real estaba más por la labor de una venta, el mercado manda y no han recibido las ofertas esperadas. Tampoco de Catar o Arabia Saudí, mercado que estaba trabajando el club txuri-urdin. En ese sentido, el Valencia ahora mantiene una posición de fuerza porque la Real quiere dar salida a Umar Sadiq, el jugador también desea aterrizar en Mestalla y Corberán estaría encantado de poder contar de nuevo con el nigeriano. En las últimas horas se ha producido un acercamiento entre ambos clubes y aunque desde San Sebastián se resisten, las posturas están mucho más próximas que hace unas semanas.

Condiciones de la operación

En la negociación que están llevando a cabo Valencia y Real Sociedad, los dos clubes están en ese tira y afloja que obligará al club de Mestalla a subir ligeramente su oferta inicial pero todo apunta a un entendimiento entre las partes. De hecho, y volviendo a insistir en que la Real solo quería un traspaso, en el caso del Valencia la oferta inicial era de una cesión con una cantidad fijada más unos bonus por partidos jugados y goles anotados y el conjunto de Mestalla haciéndose cargo de la totalidad de la ficha. Eso podría cambiar porque la Real sigue sin estar convencida con la cesión, pero la operación ha llegado al punto que deseaba el Valencia. Era ahí cuando el club podía apretar por sacar a Sadiq en mejores condiciones y no precipitarse era el mejor aval para el conjunto de Corberán.

Partido de Mestalla

Nada tiene que ver que la Real Sociedad retrase la posible salida de Sadiq rumbo al Valencia con el hecho de que ambos equipos se enfrenten en la primera jornada. La realidad es que seguramente a pesar de que el Valencia hubiera firmado ya al nigeriano, el delantero no podría haber disputado este primer choque debido a la falta de rodaje durante la pretemporada. El futbolista tuvo un virus que le obligó a estar un tiempo apartado del equipo. A su vuelta además tuvo que entrenar en solitario debido a que todavía no estaba al nivel del resto. Ahora todo apunta a que Sadiq podría ser el próximo fichaje blanquinegro.