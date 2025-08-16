Valencia - Real Sociedad: Alineaciones probables
Un Valencia 'renovado' busca sumar los primeros tres puntos de la temporada en Mestalla
Álvaro García-Granero
El Valencia CF y la Real Sociedad se enfrentan este fin de semana en Mestalla en un duelo que promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada inaugural de LaLiga. Tras una pretemporada marcada por la llegada de nuevos fichajes y la consolidación de los canteranos, ambos equipos llegan con la intención de arrancar la temporada con buen pie y demostrar que sus proyectos están listos para competir al máximo nivel.
El combinado valencianista llega a este estreno liguero con la intención de consolidar las sensaciones positivas mostradas durante el Trofeu Taronja. Tras un verano de entrenamientos intensos y partidos de preparación, el equipo busca mantener el bloque que tan buenas impresiones dejó en el último encuentro de la pretemporada. La idea de Corberán es apostar por una alineación equilibrada, combinando juventud y experiencia, con jugadores que ya conocen el estilo del equipo y que podrán ofrecer solidez defensiva y capacidad ofensiva en Mestalla desde el pitido inicial.
La Real Sociedad, por su parte, se encuentra en un claro proceso de reconstrucción. Tras varias bajas importantes y con la llegada de refuerzos como Caleta-Car y Gonçalo Guedes, el técnico Sergio Francisco busca definir el once titular de su nuevo proyecto deportivo. La idea es reforzar defensivamente el equipo sin perder creatividad en ataque, y ofrecer a los nuevos fichajes un rol que les permita integrarse rápidamente al sistema.
Posible once del Valencia CF:
Para este partido, el Valencia podría repetir el mismo once que presentó en el Trofeu Taronja 25/26 frente el Torino. La alineación incluiría: Agirrezalaba, Foulquier, Copete, Tárrega, Gayà (C), Pepelu, Javi Guerra, Diego López, Luis Rioja, Dani Raba y Hugo Duro.
Posible once de la Real Sociedad:
Con el objetivo de asaltar Mestalla, Sergio Francisco podría alinear un once similar al del último encuentro frente el Bournemouth. La alineación incluiría: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Martín, Sergio Gómez, Turrientes, Sucic, Brais Méndez, Kubo, Oyarzabal y Óskarsson.
