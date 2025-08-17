Corberán: «Todavía estamos en fase de crecimiento»

«En fase de crecimiento». Así definió el momento en el que se encuentra el Valencia CF su técnico, Carlos Corberán, quien aseguró en la rueda de prensa tras el empate (1-1) en el arranque liguero contra la Real Sociedad que «el equipo seguirá creciendo porque es el deseo de la plantilla. El equipo tras el partido está dolido, eso es bueno».

El entrenador valencianista aseguró que el fútbol «no es fácil de predecir porque hay veces que el equipo progresa, pero el rival se ajusta mejor y parece que hayas dado un paso atrás. Lo que hagamos dependerá de la capacidad de juego del equipo que debemos seguir mejorando, y de la mentalidad». En esa línea, respecto al partido, Corberán afirmó que a su equipo le «costó mucho adaptarnos al partido en los primeros 25 minutos». «No hemos estado del todo acertados. A partir de esos 25 minutos el equipo ha ido creciendo, el resultado es justo porque ha habido ocasiones para ambos equipos. La pena es que no hemos sabido administrar la ventaja. Queríamos dar las gracias consiguiendo una victoria».

Siguiendo con su razonamiento, el técnico destacó que «tenemos que mejorar en defensa y comprender las situaciones de juego». «Por encima de incorporaciones, yo hablaría de responsabilidades nuestras. En los primeros minutos, nos ha costado frenar la calidad del equipo rival porque no hemos sabido llevar el partido al lugar que hace más daño a la Real, el de atacarles a ellos y extender los ataques en campo contrario. El partido se ha abierto y ahí han estado las alternativas que ambos equipos hemos mostrado», remarcó Corberán.

«Ahogo» por el calor

Sobre el calor sofocante, el técnico resaltó su afectación «a ambos equipos por igual. La sensación es que juegas con ahogo constante». Sin embargo, remarcó que «con el paso de los minutos el equipo ha ido sintiéndose mejor. Ha luchado hasta el final del partido, aunque hemos sufrido algún contraataque tras no ejecutar bien las jugadas a balón parado. No hemos sido capaces de someter al equipo tanto como hubiéramos querido».

Por último, respecto a los fichajes que quedan por llegar, Corberán insistió en que el ritmo de los fichajes vienen marcado por los mercados, no por los clubes. "La plantilla no está cerrada y el club sigue trabajando en las incorporaciones. Es necesario más control en las jugadas. Nos ha costado presionar. Ha sido muy difícil para ambos equipos porque conlleva mucho esfuerzo. Las señas de identidad deben ser las mismas, el partido nos deja cosas importantes a mejorar".