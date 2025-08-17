El regreso de Sadiq se calienta: Valencia y Real Sociedad, más cerca del acuerdo

El Valencia CF continúa trabajando el fichaje de Umar Sadiq. Una incorporación que se cuece a fuego lento durante todo el verano, pero que en las últimas horas ha cogido velocidad de crucero y puede ser definitiva. El club de Mestalla ha estado pendiente todo el verano de la situación del delantero, porque cuadra económicamente y porque gusta mucho a Carlos Corberán. Ahora el Valencia ha pegado un acelerón por Sadiq.

En primer lugar el Valencia CF ya ha puesto una oferta encima por Sadiq. No obstante, todavía, no es una propuesta que colme las pretensiones de la Real Sociedad. Pese a ello las posturas entre clubes están mucho más cercanas que hace unas semanas, una situación de mercado que desde el Valencia CF ya preveía que podía darse a estas alturas de la ventana de traspasos.

Umar Sadiq, en su paso por el Valencia CF / VCF Media

En este momento la Real Sociedad, el Valencia y los representantes de Sadiq estudian los números de la operación para que llegue a buen puerto y satisfacer el deseo del propio jugador. Sadiq está ilusionado con la posibilidad de volver a vestirse de blanquinegro. En ese sentido la negociación no está siendo sencilla, sin embargo la Real Sociedad está mostrando buena predisposición y talante. Ambos clubes están intentando llegar a un punto que sea beneficioso para todas las partes.

Así pues las expectativas sobre el fichaje de Sadiq son positivas y apuntan a esta semana como clave para cerrar la operación. El delantero ya ha conversado con alguno de sus compañeros del vestuario del valencianista del año pasado, transmitiéndoles que todo está pendiente de que Real Sociedad y Valencia alcancen un acuerdo definitivo.

Asimismo Corberán necesitá más piezas, pero, sobre todo en la punta de lanza. Ahora mismo tan solo Hugo Duro se encuentra en plantilla con el perfil de ‘9’, pese a la llegada de Arnaut Danjuma. El míster del Valencia quiere contar con Sadiq después de las buenas impresiones que dejó en el cuerpo técnico. Corberán valora la actitud positiva del delantero tanto en la titularidad como en la suplencia, así como su calidad, para el técnico su llegada elevaría el nivel de la plantilla.

Si nada se tuerce en los próximos días Sadiq regresará de nuevo a Mestalla, el jugador, además está muy ilusionado puesto que por culpa de un virus no ha podido tener una fase de pretemporada al uso y necesitará ponerse a tono en Paterna cuanto antes.