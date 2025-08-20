André Almeida, la llave del final de mercado para el Valencia CF

El Valencia no ha cerrado el mercado de fichajes, lo dijo Ron Gourlay en su rueda de prensentación y lo repitió Carlos Corberán tras el empate frente a la Real Sociedad en el debut liguero en Mestalla. Los seis refuerzos que ha firmado el club hasta la fecha, aunque ilusionan, no son suficientes para refrendar el objetivo que el propio club expresó en el comunicado de llegada de Ron Gourlay, el de "regresar a la élite europea". Corberán, satisfecho hasta ahora con el trabajo de oficinas, necesita más refuerzos, especialmente en la posición de '9', prioridad a día de hoy para el club con Umar Sadiq como principal favorito para recalar en Mestalla.

La dirección deportiva trabaja para proporcionar a la plantilla el atacante que necesita pero, a estas alturas de mercado, los recursos económicos no son precisamente boyantes, menos aún en un Valencia mermado por la crisis económica crónica que vive con Peter Lim. Por eso el club tenía la intención de acelerar la 'operación salida' en las últimas semanas y generar el margen financiero suficiente. La semana pasada fue Fran Pérez quien hizo las maletas rumbo al Rayo y Sergi Tenés, que interesa en el fútbol griego, podría ser el siguiente en marcharse.

Sin embargo, el que parece tener la llave para el final de mercado del Valencia CF es André Almeida. El futbolista portugués también está en la rampa de salida, aunque no por los mismos motivos. SUPER ya informó en el mes de junio que Almeida estaba en el mercado y en las últimas semanas su continuidad en el club se ha complicado más que nunca. Su renovación nunca fue una prioridad, tal y como informó este medio, y con el tiempo se ha confirmado. El futbolista, no satisfecho del todo con su situación, también entiende que separar caminos es la opción inteligente.

A la espera de un nuevo comprador

Sería una venta que podría facilitar los últimos días de mercado, y es que Almeida es el jugador con más cartel de todos los que ocupan la rampa de salida. El Valencia, de hecho, pide una cantidad cercana a los siete millones y medio de euros que pagó al Vitória Guimaraes en 2022, aunque de momento no encuentra comprador que satisfaga dichas necesidades. Las negociaciones con el Trabzonspor, equipo que hasta ahora ha mostrado más interés en el luso, se rompieron porque los turcos no se decidieron a pagar tanto.

Almeida sortea una entrada de Brahim / EFE

Se buscaría un centrocampista

La salida de Almeida no podría ser a cambio de nadie porque el centro del campo quedaría falto de recursos. Una posibilidad que ya sonó a principio de mercado y todavía no está enterrada es la de Giorgi Chakvetadze. De momento, el Valencia no tiene el potencial económico suficiente para atacar la opción del georgiano, algo similar a lo que ocurre con la delantera, por eso André Almeida tiene la llave del final del mercado con su posible salida.