VCF
Dimitrievski quiere salir e Iván Jaime se aleja
Rafa Jarque
El de Dimitrievski es uno de los casos más encallados. El guardameta lleva en la misma situación prácticamente todo el verano, siendo consciente de que no va a ser titular, una situación que le provoca descontento. El club le abre la puerta de salida, a sabiendas de que haría negocio con un jugador que llegó gratis, pero tampoco vería con malos ojos que se quede. Stole tiene ahora más claro que nunca que quiere salir, pero de momento ninguna oferta le seduce. Hace varias semanas rechazó una oferta del fútbol árabe, que sigue con los ojos puestos en el macedonio. El portero internacional está molesto con su situación y con Carlos Corberán que ha antepuesto a Agirrezabala por delante de él. Por otro lado, también el nombre de Iván Jaime ha estado presente desde el comienzo del mercado. El futbolista, que ya jugó en Mestalla la segunda mitad de la temporada anterior cedido por el Porto, veía con muy buenos ojos regresar. Sin embargo, el Valencia no se ha decidido a obtener su cesión en ningún momento del mercado y parece que el centrocampista español va a hacer las maletas rumbo a otro destino. Según adelanta ‘O Jogo’, Iván Jaime está muy cerca de marcharse cedido al CF Montreal de la MLS. Sería una cesión hasta final de temporada con una opción de compra obligatoria de 5 millones.
- El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
- La A-7 estará cortada desde mañana para ejecutar obras por la dana
- El ex comisionado de la dana José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio
- El empresario que ha cerrado el mirador del Garbí: 'He invertido 54.000 € en la compra
- Casi 120 funcionarios de la Diputación de Valencia cobran más que el presidente Mompó
- Por qué el cielo está hoy tan turbio: este es el motivo
- Nueva ola de calor en la C.Valenciana: Estos serán los días más sofocantes
- El Roig Arena realiza su primera prueba organizando un evento interno para 10.000 personas