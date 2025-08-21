Dimitrievski quiere salir e Iván Jaime se aleja

El de Dimitrievski es uno de los casos más encallados. El guardameta lleva en la misma situación prácticamente todo el verano, siendo consciente de que no va a ser titular, una situación que le provoca descontento. El club le abre la puerta de salida, a sabiendas de que haría negocio con un jugador que llegó gratis, pero tampoco vería con malos ojos que se quede. Stole tiene ahora más claro que nunca que quiere salir, pero de momento ninguna oferta le seduce. Hace varias semanas rechazó una oferta del fútbol árabe, que sigue con los ojos puestos en el macedonio. El portero internacional está molesto con su situación y con Carlos Corberán que ha antepuesto a Agirrezabala por delante de él. Por otro lado, también el nombre de Iván Jaime ha estado presente desde el comienzo del mercado. El futbolista, que ya jugó en Mestalla la segunda mitad de la temporada anterior cedido por el Porto, veía con muy buenos ojos regresar. Sin embargo, el Valencia no se ha decidido a obtener su cesión en ningún momento del mercado y parece que el centrocampista español va a hacer las maletas rumbo a otro destino. Según adelanta ‘O Jogo’, Iván Jaime está muy cerca de marcharse cedido al CF Montreal de la MLS. Sería una cesión hasta final de temporada con una opción de compra obligatoria de 5 millones.