Boadu emerge como alternativa para la delantera por si falla Sadiq

El Valencia CF sigue teniendo el fichaje del delantero en el ‘top’ de sus prioridades después de la salida de Fran Pérez y teniendo en cuenta que solo tiene a Hugo Duro como ‘9’ de referencia en plantilla. El nombre que copa la lista sigue siendo el de Umar Sadiq, con el que hay negociaciones que avanzan a paso muy lento con la Real Sociedad, pero el club de Mestalla tiene más nombres por si se cayese el fichaje del nigeriano. En esta tesitura, desde Inglaterra el prestigioso periodista Ben Jacobs (GiveMe Sports, medio con el que colabora Fabrizio Romano) apunta al interés del conjunto de Mestalla por Myron Boadu, delantero del Mónaco que no entra en los planes del conjuto del Principado. Según el citado reportero, el atacante tiene detrás tanto a los valencianistas como al Genoa y está abierto a ambas posibilidades después de haber estado cedido en el Bochum la pasada campaña (con el que marcó nueve goles en 19 partidos, relanzando su carrera). El jugador está en la lista de alternativas a Sadiq y gusta en el club, pero de momento ninguno está por encima del futbolista de la Real Sociedad.El jugador apuntaba a grandes cosas cuando empezó su carrera porque su rendimiento en el AZ Alkmaar fue muy bueno. En 75 partidos logró anotar 35 goles y dar nueve asistencias, destacando por ser un atacante móvil y con mucha velocidad. Ahora, busca relanzar su carrera fuera del Monaco.