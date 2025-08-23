«Ahora mismo necesitamos futbolistas ofensivos»

Carlos Corberán afrontó su penúltima rueda de prensa previa a un partido antes del cierre de mercado de fichajes, sobre el que se expresó con absoluta transparencia, detallando la hoja de ruta que el club pretende seguir en los días de quedan para que acabe la ventana de contrataciones. El preparador valencianista confesó que el club centra sus esfuerzos en la parcela ofensiva del campo y señaló cuantos futbolistas espera.

«Ahora mismo necesitamos reforzarnos en posiciones ofensivas. Si salieran jugadores en otras demarcacione, necesitaríamos recambios y tendríamos que fichar. En estos momentos estamos trabajando en la mejora de las opciones ofensivas», señalaba el entrenador, que confesó que espera fichajes en «más de una» demarcación, en alusión a que espera llegadas tanto en la punta de ataque, con la llegada de un ‘9’, como en la de extremo. Corberán, asimismo, confesó que de darse estas llegadas en la zona de ataque del equipo daría por cerrada la plantilla siempre y cuando no se diese ninguna baja que trastocase sus planes y que le obligaría a acudir al mercado. Por ejemplo en el centro del campo si se acabase consumando la marcha de André Almeida o en la defensa si llegase una oferta satisfactoria por Eray Cömert.

Las posibilidades de Danjuma

En esa zona ofensiva, por otra parte, el fichaje que ha hecho el Valencia CF de momento es el de Arnaut Danjuma, que por su versatilidad puede ser desde una opción para la rotación de las bandas como una alternativa a la demarcación de delantero. El propio Corberán, de hecho, desgranó en sala de prensa las opciones que le ofrece el jugador: «Como jugador nos da una versatilidad muy interesante. En punta da mucha profundidad y también puede costar en los costados, principalmente en el izquierdo, donde le gusta recibir al pie y encarar en el uno contra uno», exponía el de Cheste sobre el neerlandés, que no sabe si será titular o no este domingo.

Ajeno a la situación de Sadiq

En esa zona ofensiva que el Valencia CF quiere reforzar, el nombre que está por encima del resto es del de Umar Sadiq. El club de Mestalla sigue esperando que la Real Sociedad le deje salir cedido en las condiciones que espera, pero de momento la entidad txuri-urdin se niega, esperando a que los valencianistas aumenten su oferta. Corberán, en todo caso, se mostró «ajeno» a la situación, así como al interés de otros clubes -como el Girona y el Rayo Vallecano- por firmar al delantero.

El nombre de Yarek salió en la rueda de prensa en la previa del partido contra Osasuna y su respuesta acerca de los motivos que llevaron a Yarek a salir no pudo ser más taxativa: «La salida de Yarek responde a un acuerdo entre el jugador y el club. Llegó una oferta y las dos partes entendieron que lo mejor era una salida. Es el motivo por el que no está con nosotros y es el motivo que hay detrás de cualquier salida que se da en un mercado», sentenció el entrenador.