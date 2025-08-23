Hugo Guillamón, muy cerca de emigrar a Croacia

El Valencia CF necesita acelerar la operación salida para poder acometer un segundo fichaje más allá de la llegada de un delantero centro, máxima urgencia para el entrenador. Hugo Guillamón es el primero de los descartes que pueda empezar desatascando la operación salida y dando algo de aire en el margen del coste de plantilla. En los próximos días se concretará su salida del Valencia. El futbolista de l’Eliana mantiene tres vías abiertas para emprender un nuevo reto, aunque lo más probable es que en breve termine por marcharse traspasado al Hajduk Split de Croacia. Ser Deportivos indicaba a primera hora de la tarde, que la salida de Guillamón estaba muy avanzada, a una liga fuera de España. Más tarde, Tribuna Deportiva ha apuntado al histórico Hadjuk como el equipo al que pasará a reforzar en los próximos días.

El Rayo quiere a Sadiq

Falta poco más de una semana para que termine el mercado de transferencias y el Valencia aún tiene pendiente traer a futbolistas en la parcela ofensiva.

Carlos Corberán da prioridad a la zona atacante y quiere que el club acometa antes de que cierre la ventana de contrataciones tanto la figura del delantero como la del extremo para elevar la competencia en esta parcela y también mejorar el nivel de la rotación. El hombre que quiere el entrenador de Cheste para que lidere la delantera es Umar Sadiq. Pero, el conjunto valencianista no es el único interesado en el fichaje del delantero nigeriano. Hace menos de una semana, el Girona se unió a la puja por el delantero. El conjunto gironí lo quiere en propiedad, una oferta que el cuadro ‘txuri-urdin’ le interesaría más que la oferta del Valencia CF, pero el delantero sigue priorizando volver a Mestalla.

Por otro lado, según ha informado el periodista italiano Matteo Moretto, el Rayo Vallecano se ha unido a la puja por el nigeriano. El conjunto rayista estaría buscando contratar a un delantero después de la marcha del club de Raúl de Tomás y Sergi Guardiola. El conjunto rayista esta temporada jugará Conference League y el proyecto de europa podría seducir al delantero nigeriano.

Sangaré, el lateral derecho

Por último, el Valencia CF continúa trabajando en la llegada del joven lateral Buba Sangaré (AS Roma). El ilicitano de origen maliense es desde hace semanas, cuando Superdeporte desveló el interés en hacerse con sus servicios, el elegido para aterrizar en el club con ficha del filial y completar con dinámica del primer equipo la parcela derecha de la defensa. Como ha informado Pablo Marcos y este diario puede confirmar, las negociaciones entre el Valencia y la Roma se están desarrollando bajo la fórmula de una cesión con opción de compra. En agosto se han producido avances, ya que el conjunto romanista está abierto a la cesión del lateral, aunque todavía hay algunas diferencias.