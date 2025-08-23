Las novedades en los fichajes del Valencia CF este sábado 23 de agosto: Opción Ramazani, el Rayo quiere a Sadiq, Buba Sangaré...

El Valencia CF afronta los últimos días de agosto con la obligación de rematar el mercado de fichajes y proporcionarle a Carlos Corberán la mejor plantilla posible. Un '9' y un extremo parecen las prioridades del club en estos momentos, y tampoco se descarta un centrocampista salga o no André Almeida.

En lo deportivo, el equipo viaja este domingo a Pamplona para medirse al Club Atlético Osasuna en busca del primer triunfo de la temporada. Respecto al empate a uno en el primer partido liguero frente a la Real Sociedad, Corberán no cuenta con ninguna cara nueva, aunque podría modificar el once con alguno de los fichajes que no fueron de la partida frente al conjunto txuri urdin. En cualquier caso, los movimientos en la plantilla no están ni mucho menos cerrados y hay varios frentes abiertos encima de la mesa de mercado de fichajes del Valencia CF.

Ramazani, opción para el Valencia CF

En cuanto a la posición de extremo, la dirección deportiva maneja una lista con varias opciones, y quien parece haber ganado posiciones en las últimas horas para reforzar las bandas del club blanquinegro es Largie Ramazani.

El actual extremo del Leeds United se ha convertido en la opción número uno para el Valencia, que está trabajando en su cesión según ha adelantado el periodista Nacho Sanchis. El futbolista de 24 años tiene el consenso tanto del club como de Carlos Corberán y, además, ya habría dado el 'sí' a jugar en Mestalla. En la primera jornada de Premier se quedó sin minutos frente al Everton y en esta segunda jornada no ha viajado a Londres para el partido que debe disputar el Leeds contra el Arsenal.

El perfil de Ramazani es el de un extremo rápido y profundamente vertical. A sus 24 años, su etapa en el Almería fue la más fructífera y la que le llevó a fichar por el Leeds el año pasado a cambio de casi ocho millones de euros. El curso pasado en Championship, segunda división inglesa, fue un futbolista importante pero no titular, y terminó con seis goles y dos asistencias.

El delantero del Almería Largie Ramazani se lamenta en un partido ante el Girona. / CARLOS BARBA / EFE

Crecen los rivales por Sadiq

El hombre que quiere el entrenador de Cheste para que lidere la delantera es Umar Sadiq. Pero, el conjunto valencianista no es el único interesado en el fichaje del delantero nigeriano. Hace menos de una semana, el Girona se unió a la puja por el delantero y ahora, según ha informado el periodista italiano Matteo Moretto, el Rayo Vallecano se ha unido a la puja por el nigeriano. El conjunto rayista estaría buscando contratar a un delantero después de la marcha del club de Raúl de Tomás y Sergi Guardiola. Actualmente, el Rayo Vallecano solo tiene en la punta de referencia, al hijo de Samuel Eto'o, Etienne Eto'o, y a Sergio Camello, por tanto, el conjunto de Vallecas tiene el objetivo de fichar a Sadiq, para reforzar la delantera. Además, el conjunto rayista esta temporada jugará Conference League y el proyecto de europa podría seducir al delantero nigeriano, aunque como ha informado Moretto, Sadiq de momento solo tendría ojos para fichar por el Valencia CF.

Negociación en marcha por Buba Sangaré

El Valencia CF continúa trabajando en la llegada del joven lateral Buba Sangaré (AS Roma). El ilicitano de origen maliense es desde hace semanas, cuando SUPER desveló el interés en hacerse con sus servicios, el elegido para aterrizar en el club con ficha del filial y completar con dinámica del primer equipo la parcela derecha de la defensa.

Como ha informado este viernes Pablo Marcos y este diario puede confirmar, las negociaciones entre el Valencia y la Roma se están desarrollando bajo la fórmula de una cesión con opción de compra. A lo largo de este mes de agosto se han producido avances, ya que el conjunto romanista está abierto a la cesión del lateral de 18 años, aunque todavía hay algunas diferencias en cuanto al precio de la opción de compra.