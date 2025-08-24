Corberán explica la derrota en Pamplona

El Valencia CF sigue lejos del nivel que se prometió desde la directiva del club. Hoy, a los pocos minutos de haber dado inicio el partido de la J2 de LaLiga, el club que dirige Corberán se ha mostrado pasivo en la defensa. En una ofensiva rival por la banda izquierda del club valencianista, Rossier conseguía llegar al balón sin marca y centrar con éxito a Budimir que remataba en una posición favorable para batir a Julen Agirrezabala en el minuto 9.

Carlos Corberán da instrucciones a los suyos en Pamplona / EFE

Con un jugador menos desde el minuto 20

A partir de ahí, una serie de malas decisiones han desembocado en acción impropia de Gayà, que se ha saldado con una tarjeta roja, en el minuto 22, para el jugador que hoy igualaba los partidos disputados por una leyenda valencianista: Miguel Ángel Angulo. Al quedarse con uno menos, el conjunto blanc-i-negre no ha sido capaz de generar ocasiones de serio peligro, sin embargo, la más clara estuvo en los pies de Danjuma y no vio portería.

Gayà tras ver la expulsión en El Sadar / EFE

Corberán se muestra insatisfecho por el primer tramo del partido

El entrenador de Cheste se ha mostrado intranquilo durante todo el partido. A la espera de llegadas, Carlos Corberán ve que su equipo ha sido superado en bastantes tramos del partido. Sin embargo, como bien ha dicho en el pospartido, el equipo con 10 jugadores ha sido capaz de mantener la portería a 0 a diferencia de con 11.

Julen - VCF / VCF

En la rueda de prensa que ha dado tras la derrota a todos los medios, el técnico se ha mostrado cabizbajo por las sensaciones mostradas en El Sadar. "Hemos tenido un inicio complicado y luego hemos luchado hasta el último segundo, estamos dolidos", ha exclamado Carlos Corberán.