Gayà ya es el quinto jugador con más partidos
El capitan acumula 313 encuentros como blanquinegro
Álvaro Barquero
José Luis Gayà ha entrado en la lista de jugadores con más partidos en liga con el Valencia CF, aunque ha acabado siendo un día amargo para él. El capitán del Valencia cumplía, en el enfrentamiento contra el Osasuna, su partido número 313 en La Liga, igualando a Miguel Ángel Angulo. La lista está compuesta por Mestre (323), Albelda (352), Arias (377) y Fernando (420).
Roja a Gayà
Un córner a favor del Valencia ha finalizado de la peor forma para el conjunto de Corberán. Gayà ha perdido el balón como último hombre ante un veloz Víctor Muñoz que ha acabado derribado por el jugador valencianista. Gil Manzano no ha dudado en amonestar al jugador con la máxima en una jugada libre de polémicas.
