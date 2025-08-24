Así ha sido la expulsión de Gayà frente a Osasuna

Pésimas noticias para el Valencia CF en El Sadar. El conjunto de Carlos Corberán no solo pierde por un gol a cero frente a Osasuna, sino que lo hace jugando con un futbolista menos sobre el terreno de juego tras la expulsión de José Luis Gayà en el minuto 22.

La realidad es que la acción no da lugar a polémicas. Gayà falló como último hombre y perdió el balón ante un velocísimo Víctor Muñoz, que se disponía a encarar a Julen Agirrezabala en un mano a mano hasta que el capitán del Valencia le zancadilleó de forma clara. El colegiado Gil Manzano aplicó la norma y decidió mostrarle la cartulina roja al lateral de Pedreguer. Ni el propio Gayà ni sus compañeros protestaron demasiado la acción.