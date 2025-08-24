El momento de arrancar los motores

Con el trascurso del mercado, y sus altas, bajas, renovaciones y jugadores que interesan, la Liga parece quedar en un segundo plano hasta que el próximo 1 de septiembre se cierra la ventana de verano. Lo cierto, sin embargo, es que este fin de semana, la competición madre pondrá en juego los segundos tres puntos del curso, puntos con el mismo valor ahora que dentro de unos meses. Después del empate en casa frente a la Real Sociedad (1-1) en la jornada inaugural, este domingo (17:00 h, El Sadar) el Valencia CF de Carlos Corberán se enfrentará a Osasuna con el objetivo de lograr el primer triunfo de la temporada 25/26. El primero desde la goleada por tres goles a cero al Getafe en Mestalla de principios de mayo. Así que, en Pamplona, el equipo tratará de cerrar la peor serie de resultados desde que el entrenador de Cheste cogió las riendas en enero para terminar obrando un milagro, el de la salvación tras más de 20 fechas en posiciones de descenso a Segunda.

Hoy, las sensaciones de los aficionados son diferentes tras una excelente segunda vuelta en la pasada edición de Liga y la esperanza de que la regeneración de plantilla que lidera el técnico acabe siendo efectiva. Mientras una parte de la atención del valencianismo sigue pendiente de que el mercado de fichajes ponra se selle con las llegadas de un delantero centro y un extremo, otra se focaliza en lo verdaderamente importante: comprobar el potencial competitivo de este Valencia, que necesita regresar a Europa como el comer después de seis años de ausencia y de las graves consecuencias económicas que ello supone.

Pamplona, escenario propicio... con la ayuda de un millar de valencianistas

Entre el final de la anterior campaña y el comienzo de la actual, los blanquinegros encadenan cuatro encuentros de Liga -dos derrotas y dos empates- sin conocer la victoria. Algo a lo que el valencianismo se había desacostumbrado de la mano de Corberán. Esta tarde, el equipo pretenderá recuperar la tendencia con el de Cheste y hacerse con los tres puntos en un escenario propicio en las últimas cuatro visitas. En todas ellas, el Valencia siempre ha puntuado en Navarra (un empate y tres triunfos).

Además, lo hará con una afición que cree. Alrededor de un millar de valencianistas, entre los 600 que han agotado las localidades de la zona visitante y otros 400 dispersos en otras partes del campo, animarán a los suyos.

Los murciélagos afrontarán el primer desplazamiento del curso con la ambición de cambiar las vivencias del pasado. En la campaña 2024/25, el equipo llegó a encadenar casi un año sin ganar. Precisamente, desde abril del 24, cuando se impuso en El Sadar con gol de André Almeida, hasta el sonado 1-2 del Bernabéu con el tanto sobre la bocina de Hugo Duro. No obstante, desde el 5 abril de este año el conjunto de Corberán apenas pudo vencer en una ocasión más lejos de Mestalla. Fue a principios de mayo en Las Palmas (2-3). Hoy, el Valencia quiere corregir la gran asignatura pendiente, los partidos a domicilio, desde el principio.

Una ventaja física que aprovechar

En lo deportivo, los valencianos intentarán sacar provecho físico de la ventaja de haber jugado tres días antes el partido de la primera jornada. Mientras, el Valencia se estrenó contra la Real el sábado, Osasuna no jugó hasta el martes por las exigencias del Real Madrid, que venía de pocos días de vacaciones después del 'Mundialito'. Los navarros compitieron de tú a tú en el feudo blanco, donde se vieron perjudicados por el penalti dudoso de Juan Cruz sobre Mbappé y la expulsión en la recta final de Abel Bretones. El club pamplonés ha pedido la cautelar al TAS, pero al cierre de esta edición todavía no tenía respuesta.

Diego López, completamente recuperado, en el último entrenamiento del equipo / VCF Media

A falta de dos fichajes -el tiempo dirá si de rotación o titulares-, Corberán tiene muy perfilado el once titular. Las únicas opciones de cambio están en el pivote, posición en la que Baptiste Santamaría podría entrar en lugar de Pepelu, y en la delantera. En busca de un fútbol más de contraataque, Arnaut Danjuma reemplazaría en la punta de lanza a Hugo Duro. Dos dudas que Corberán despejará a lo largo de la mañana del domingo.

Por su parte, en Osasuna, el duelo se presenta como la presentación oficial en sociedad de su nuevo entrenador, el ex del Levante Alessio Lisci. Los 'rojillos' intentarán dejar en el olvido la derrota ante el Real Madrid con una victoria delante su siempre ferviente afición. Como en el Valencia, tampoco se esperan grandes cambios en el once local.

Alineaciones probables

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Herrando, Juan Cruz; Moncayola, Torró, Aimar; Rubén García, Budimir.

Valencia: Aguirrezabala; Foulquier, Tárrega, Copete, Gayà; Diego López, Javi Guerra, Pepelu o Santamaría, Luis Rioja; Dani Raba y Hugo Duro o Danjuma.

Árbitro: Jesús Gili Manzano (C. Extremeño)

Estadio: El Sadar.

Hora: 17:00.