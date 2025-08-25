Diego López renueva con el Valencia CF hasta 2029

Ya es oficial. El Valencia CF ha anunciado la renovación de otro de los talentosos jóvenes de la plantilla. Diego López renueva con el club de Mestalla hasta el 30 de junio 2029. Tras unos días de espera después de que el club y el entorno del futbolista llegaran a un acuerdo la semana pasada tal y como informó SUPER al mejorar las condiciones finales del contrato, el Valencia CF ya ha anunciado una renovación estratégica para retener el talento joven del equipo.

Esta ha sido la última de las renovaciones de los tres canteranos. Javi Guerra y César Tárrega fueron los primeros antes del Trofeu Taronja. Sin embargo el acuerdo con el delantero asturiano se dilató algunos días más.Entre el Valencia y Diego López todavía quedaban algunos flecos por cerrar. No obstante Ron Gourlay se puso manos a la obra y aceleró para alcanzar el acuerdo para que no se alargara más según explicó SUPER.

El asturiano se siente valorado por el entrenador y por el club, un aspecto clave para que Diego López se haya decidido a renovar con el Valencia CF, ya que quedarse era prácticamente su única opción. De hecho el Bologna apretó para llevarse al jugador, pero sin éxito. Asimismo con esta mejora de sus condiciones contractuales, el delantero subirá su estatus dentro de la plantilla de Carlos Corberán.

ESTE ES EL COMUNICADO DEL VALENCIA CF SOBRE LA RENOVACIÓN DE DIEGO LÓPEZ

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para la renovación de Diego López por las próximas cuatro temporadas, hasta junio de 2029.

El atacante asturiano prolonga su vinculación con el Club, haciendo realidad un deseo mutuo que lo consolida como una de las piezas clave del ataque valencianista a presente y futuro.

El Valencia CF garantiza, de este modo, la continuidad de un jugador con una gran influencia en el terreno de juego y que desde su irrupción en el primer equipo en enero de 2022 se ha ganado el respeto y el cariño de todo el valencianismo por su determinación, su capacidad goleadora, su carácter competitivo y su habilidad para aparecer en momentos clave.

Su ampliación reafirma su compromiso con el proyecto del Valencia CF y supone, además, otro hito importante en esta nueva etapa tras la renovación de otros futbolistas clave de la columna vertebral del equipo y con ADN de la Academia VCF como Javi Guerra y César Tárrega.

A sus 23 años, Diego López ha vestido la camiseta del Valencia CF en 92 partidos, en los que ha repartido 13 asistencias y ha anotado 17 goles, el más reciente de ellos en el partido de la Jornada 1 de LALIGA EA SPORTS frente a la Real Sociedad en el Camp de Mestalla.

El asturiano es un valor clave no solo para el Valencia CF, sino también para la selección española Sub-21, con la que este verano disputó el Europeo de la categoría, y en 2024 logró la medalla de oro con la selección olímpica en los Juegos de París.

Su renovación contractual es un paso clave para el crecimiento deportivo del equipo en los próximos años.