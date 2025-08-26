El Valencia CF anuncia un acuerdo con Elevate para el Nou Mestalla

El Valencia CF ha hecho oficial este martes un acuerdo importante para el Nou Mestalla. El club valencianista "se enorgullece" de anunciar un acuerdo con Elevate, líder global en consultoría de deporte y entretenimiento, para impulsar la estrategia de comercialización de los ‘naming rights’ del Nou Mestalla. Esta colaboración marca un nuevo paso decisivo en la visión a largo plazo del Club, que en verano de 2027 inaugurará su nuevo estadio, con el que generará nuevas vías de ingresos que impulsarán el crecimiento económico y deportivo a lo largo de las próximas décadas.

El acuerdo con Elevate como socio estratégico representa otro importante hito comercial del Valencia CF vinculado al nuevo estadio. Tras un exhaustivo y competitivo proceso de selección en el que Elevate se ha impuesto a otras compañías internacionales especialistas en la comercialización de ‘naming rights’, esta alianza contribuirá a reforzar la posición del club como una de las principales instituciones futbolísticas de Europa y respaldará las ambiciones deportivas y de negocio del Club.

Javier Solís, director general del Valencia CF, destaca al respecto de este gran acuerdo: “Aliarnos con Elevate para la comercialización de los ‘naming rights’ del Nou Mestalla es un paso decisivo en nuestro camino hacia el futuro. Esta colaboración garantiza que nos alineamos con una marca global que comparte nuestros valores y visión, mientras nos aporta los recursos necesarios para fortalecer nuestras ambiciones deportivas”.

Uno de los recintos más modernos del fútbol europeo

El Nou Mestalla se convertirá en uno de los recintos más modernos del fútbol europeo, con una capacidad superior a 70.000 espectadores, diseñado para ofrecer una experiencia completa, segmentada y emocionante a aficionados y a la ciudad de Valencia. Elevate aprovechará su red global y su experiencia para identificar un socio en ‘naming rights’ que comparta la visión del Valencia CF en materia de innovación, excelencia y crecimiento a largo plazo.

“Es un honor trabajar con el Valencia CF en un proyecto de tal envergadura. El Nou Mestalla será un estadio emblemático para el club y un símbolo de sus ambiciones futuras, y nuestro compromiso es atraer a un socio que se alinee con los valores del club y apoye tanto su éxito a largo plazo como a su comunidad. Nuestro objetivo es lograr uno de los acuerdos de ‘naming rights’ más importantes del fútbol europeo”, afirma Paul Kakhia, vicepresidente de Estrategia e Inteligencia de Elevate, quien liderará los esfuerzos comerciales de la firma en Valencia.

Kakhia se trasladará a Valencia para encabezar el proyecto y dirigir a un equipo dedicado a la captación de los ‘naming rights’ que trabajará de forma conjunta con el departamento marketing y comercial del Club en la estrategia, el posicionamiento y saldrá al mercado por todo el mundo. Este equipo combinará inteligencia avanzada de mercado con ejecución comercial directa para asegurar un socio que refleje la identidad y la visión global del Valencia CF.

Un nuevo paso decisivo en la visión a largo plazo del Club, que en verano de 2027 inaugurará su nuevo estadio. / VCF

Trayectoria de Elevate

La trayectoria de Elevate en acuerdos globales para la comercialización de ‘naming rights’ incluye el icónico Staples Center de Los Angeles y el MetLife Stadium de Nueva Jersey, pasando por el Emirates Stadium en Londres, así como el PayPal Park en San José y el Northwest Stadium de los Washington Commanders.

“Elevate existe para crear alianzas transformadoras, y el Nou Mestalla representa una oportunidad extraordinaria”, asegura Alexander Scotcher, vicepresidente sénior de Alianzas Globales. “Nuestro equipo aportará visión global, datos de primer nivel y estrategia para garantizar que este estadio encuentre un socio de marca a la altura de su escala y ambición. Tras nuestro reciente trabajo asegurando los ‘naming rights’ del estadio Hill Dickinson para el Everton FC, desplegaremos nuestra experiencia global junto con una integración local para ayudar a encontrar el socio de marca adecuado para el futuro del Nou Mestalla”.