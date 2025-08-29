Corberán insiste en pedir un delantero centro

En la previa de la Jornada 3 de LaLiga, Carlos Corberán compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna para valorar el próximo compromiso de su equipo frente al Getafe en Mestalla. Un partido para el que va a contar con dos bajas importantes, además de la de José Luis Gayà, sancionado. Se trata de Ugrinic y Almeida, que ayer no entrenaron junto al resto de sus compañeros y no podrán jugar el compromiso de este viernes.

«No se han recuperado y no estarán con el equipo», aseguró el entrenador valencianista. El caso de Ugrinic es especialmente delicado, ya que abandonó la Ciudad Deportiva antes de la rueda de prensa para someterse a pruebas médicas que aclaren el alcance de su lesión. Por otra parte, Carlos Corberán dejó claro en rueda de prensa que, aunque la plantilla avanza en su configuración con la incorporación de Largie Ramazani, el ataque sigue siendo una prioridad. «Comenté que hacía falta reforzar el ataque y todavía hay una posición que tenemos que reforzar, la de delantero centro», afirmó ayer. El técnico explicó que, aunque hay jugadores en plantilla capaces de ocupar la posición de delantero centro, el club busca un refuerzo específico que aporte competencia y garantice gol en la plantilla. La intención es que el equipo cuente con alternativas suficientes para afrontar la temporada con un ataque sólido y competitivo.

Corberán subrayó la importancia de reforzar la posición de delantero centro, que permita disputar la titularidad con Hugo Duro y dar más opciones ofensivas al equipo. Aunque existen jugadores que pueden ocupar esa demarcación, el técnico insiste en que contar con un punta específico es clave para los objetivos de la temporada. En la plantilla actual, el Valencia cuenta con jugadores como Danjuma, Raba o Diego López que, aunque pueden actuar puntualmente en la punta, no son delanteros centro puros. Solo Hugo Duro cumple esa función de manera específica, lo que deja al equipo con pocas alternativas en esa posición. El único caso diferente es Aimar Blázquez, canterano del club, pero todavía con poca experiencia y participación limitada en la categoría profesional, por lo que la necesidad de reforzar la posición con un punta de referencia sigue siendo prioritaria.

Sadiq, en el punto de mira

Umar Sadiq sigue siendo el nombre más relevante en la agenda del club. El delantero nigeriano ya dejó buenos recuerdos en su paso anterior por el Valencia, con seis goles en media temporada, varios decisivos para sumar puntos importantes.

Corberán fue prudente sobre la operación: «El nombre de Sadiq es conocido, en los mercados se negocia, se contacta y se habla, pero cuando se concrete algo hablaré de ese jugador». La dirección deportiva sigue trabajando para cerrar la llegada de un punta de referencia que complete el ataque valencianista.