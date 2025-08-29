Nada mejor que Mestalla para tomar vuelo y frente a Bordalás

Tras la tormentosa salida a El Sadar del pasado sábado, el Valencia CF regresa hoy viernes a su fortín, a su lugar de confianza, con el evidente objetivo de lograr la primera victoria oficial de la temporada después de haber sumado un punto en las dos primeras jornadas.

Mestalla recibe a partir de las 21:30 horas al Getafe de José Bordalás, el equipo de moda en este inicio de curso, en un partido en el que el Valencia está prácticamente obligado a tomar vuelo por fin en esta liga, mejorando ostensiblemente la imagen de los dos primeros partidos y permitiendo a su afición celebrar la primera victoria. Ningún sitio mejor que Mestalla para conseguirlo.

Ganar sería, además, dar un golpe encima de la mesa justo antes del primer parón de la temporada y evitar cantos de sirena durante dos semanas en las que no habrá liga. El inicio de competición, a pesar de que los dos primeros compromisos eran exigentes, no ha sido el esperado, sobre todo después de las buenas sensaciones que dejó el equipo la temporada pasada desde que llegó Corberán, y el Valencia no puede permitirse otro curso con peligro real de descenso.

Aún así, sumar los tres puntos no será una tarea ni mucho menos sencilla. En frente, el Valencia tendrá a uno de los equipos de moda del inicio de temporada: el Getafe de José Bordalás, un viejo conocido en Mestalla, que ha ganado los dos primeros partidos de liga a pesar de estar lidiando con una plantilla bajo mínimos.

Al conjunto azulón, víctima de la crisis financiera que azota LaLiga, todavía le quedan seis futbolistas por inscribir y necesita desprenderse de alguno de sus mejores jugadores mediante una venta importante para poder contar con ellos. Corberán está, evidentemente, atento a esta circunstancia que podría permitir al Getafe llegar a Mestalla con bajas y/o altas de últimas hora.

En cualquier caso, lo que está claro es que, jueguen los futbolistas que jueguen, el equipo de José Bordalás será una dura prueba al que el Valencia tendrá, mínimo, que igualar en intensidad si quiere tener opciones.

Posibles cambios en el once

Para esta jornada tres Corberán podría introducir los primeros cambios importantes de la temporada. A uno de ellos está obligado, el de Jesús Váquez, que será el lateral zurdo titular en sustitución de José Luis Gaya, baja por la expulsión que sufrió en El Sadar.

El capitán será baja por sanción mientras que André Almeida y Ugrinic lo serán por molestias. Corberán dijo en rueda de prensa que no habían entrenado al ritmo de sus compañeros y lo normal es que no estén ni en la lista de convocados. Tampoco estará Thierry, todavía readaptándose tras su grave lesión, ni Canós, tratando de resolver su futuro.Además, a lo largo de la semana, el técnico de Cheste ha probado en las sesiones de entrenamiento con dos futbolistas que, hasta el momento, no han sido titulares.

Uno de ellos es Mouctar Diakhaby, que dejó buenas sensaciones en los pocos minutos que disputó ante Osasuna y esta noche podría ser de la partida junto a César Tárrega en el centro de la zaga.

El otro cambio más probable es el de Baptiste Santamaría, uno de los fichajes del verano, que asumiría el rol de pivote del equipo en detrimento de Pepelu, que no está cuajando un buen inicio de temporada.

El otro foco de interés en el once está en la posición de delantero centro. Hugo Duro jugó ante la Real y Danjuma lo hizo ante Osasuna. A Corberán le toca ahora apostar por uno de ellos.

Sin Largie salvo sorpresa

Quien seguramente no estará es Largie Ramazani, el último fichaje del Valencia CF para reforzar el ataque. Aunque la intención del club fue la de cerrar la cesión cuanto antes para que pudiera formar parte de la convocatoria, el acuerdo tardó más de lo previsto y el jugador pasó este jueves el reconocimiento médico en València.

Aunque su convocatoria sería algo precipitada, Corberán no rechazó esa posibilidad en rueda de prensa, explicando que, si se resuelven los temas burocráticos a tiempo, podría entrar en la convocatoria.