Valencia CF - Getafe CF: Alineaciones probables del partido

Tras la tormentosa salida a El Sadar del pasado sábado, el Valencia CF regresa este viernes a su fortín, a su lugar de confianza, con el evidente objetivo de lograr la primera victoria oficial de la temporada después de haber sumado un punto en las dos primeras jornadas. Mestalla recibe a partir de las 21:30 horas al Getafe de José Bordalás, el equipo de moda en este inicio de curso, en un partido en el que el Valencia está prácticamente obligado a tomar vuelo por fin en esta liga, mejorando ostensiblemente la imagen de los dos primeros partidos y permitiendo a su afición celebrar la primera victoria. Ningún sitio mejor que Mestalla para conseguirlo.

Para esta jornada tres Corberán podría introducir los primeros cambios importantes de la temporada. A uno de ellos está obligado, el de Jesús Váquez, que será el lateral zurdo titular en sustitución de José Luis Gaya, baja por la expulsión que sufrió en El Sadar. El capitán será baja por sanción mientras que André Almeida y Ugrinic lo serán por molestias. Corberán dijo en rueda de prensa que no habían entrenado al ritmo de sus compañeros y lo normal es que no estén ni en la lista de convocados. Tampoco estará Thierry, todavía readaptándose tras su grave lesión, ni Canós, tratando de resolver su futuro.

Corberán en la ciudad deportiva de Paterna / Germán Caballero

Además, a lo largo de la semana, el técnico de Cheste ha probado en las sesiones de entrenamiento con dos futbolistas que, hasta el momento, no han sido titulares. Uno de ellos es Mouctar Diakhaby, que dejó buenas sensaciones en los pocos minutos que disputó ante Osasuna y este viernes podría ser de la partida junto a César Tárrega en el centro de la zaga. El otro cambio más probable es el de Baptiste Santamaría, uno de los fichajes del verano, que asumiría el rol de pivote del equipo en detrimento de Pepelu, que no está cuajando un buen inicio de temporada. El otro foco de interés en el once está en la posición de delantero centro. Hugo Duro jugó ante la Real y Danjuma lo hizo ante Osasuna. A Corberán le toca ahora apostar por uno de ellos.

Largie Ramazani / VALENCIA CF

Alineaciones probables Valencia - Getafe

Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Tárrega, Copete, Jesús Vázquez; Javi Guerra, Santamaría, Luis Rioja; Dani Raba, Diego López y Danjuma.

Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Djené, Duarte, Diego Rico, Davinchi; Mario Martín, Milla, Arambarri; Borja Mayoral o Uche y Liso.