Valencia CF
Diakhaby, Santamaría y Vázquez le cambian la cara al Valencia
El central, que abrió el marcador con un cabezazo; y el mediocentro, con un 80% de acierto en los pases, fueron muy determinantes en la victoria contra el Getafe -El lateral se afianza y suplió con solvencia a Gayá
Á. G. Granero/ D. Fuentes/ P.C.
Después de que el conjunto valenciano solo lograra un punto de seis posibles (empate en Mestalla frente a la Real Sociedad y derrota en El Sadar contra el Atlético Osasuna), el técnico Carlos Corberán introdujo dos cambios tácticos en la alineación -Santamaría y Diakhaby- y otro más, el de Jesús Vázquez, obligado por la sanción a Gayá, que fue expulsado en Pamplona. Y lo cierto es que tanto Diakhaby como Santamaría y Jesús Vázquez se mostraron muy fiables y respondieron a la confianza del entrenador de Cheste con un partido serio. A principios de este mes, llegó el futbolista de 30 años Baptiste Santamaría al Valencia CF, que vino a sustituir a Enzo Barrenechea que fue un fijo para el técnico de Cheste. El futbolista francés fue titular el viernes en detrimento de Pepelu para hacer la función de centrocampista más defensivo en el conjunto ‘Blanquinegro’, y debutó como titular con el Valencia CF.
Fue un buen debut del centrocampista galo, que se desempeñó con un 80 % de acierto en los pases, y con tres duelos aéreos ganados y dos buenas entradas para conseguir la posesión de balón. El partido del francés fue muy serio en el centro del campo, distribuyendo bien el juego y dando el pase adecuado en cada momento. Logró una nota de 7 sobre 10.
Por su parte, Diakhaby fue un avión en su primera titularidad en la temporada, en detrimento de Copete. Y por si fuera poco adelantó al Valencia con un brillante testarazo tras un centro a balón parado de Luis Rioja. El defensa se mostró impenetrable y sumó una valoración de 8 sobre 10. Respecto a Jesús Vázquez, en medio de la victoria apareció la figura del lateral izquierdo, protagonista inesperado pero fundamental para que el equipo mantuviera solidez y determinación.
El canterano tenía por delante el desafío de sustituir al capitán José Luis Gayà. Lejos de acusar la presión, el joven defensa respondió con seguridad y convenció tanto a Mestalla como a su entrenador. Dos entradas con éxito, seis duelos individuales ganados y una actitud intachable le valieron el aplauso del público, que reconoció en él a un futbolista capaz de estar a la altura en un momento clave.
Desde su irrupción en el primer equipo, Jesús Vázquez siempre había estado marcado por la etiqueta de futbolista prometedor pero irregular. Las dudas sobre su rendimiento en momentos exigentes le acompañaban cada temporada. Sin embargo, la llegada de Carlos Corberán al banquillo cambió por completo el escenario. El técnico ha apostado firmemente por él, brindándole oportunidades importantes en escenarios de máxima exigencia. La mejor prueba fue la titularidad en el Santiago Bernabéu en la pasada campaña, donde Vázquez respondió con nota y dio un paso adelante en personalidad y madurez futbolística. Ahora, ante el Getafe y bajo la mirada crítica de Mestalla, el canterano confirmó que es un recambio de garantías y que puede gozar de minutos a lo largo de la campaña.
Más allá de su solvencia defensiva, el lateral izquierdo destaca por cualidades que lo convierten en un jugador con margen de crecimiento. Ofensivamente, tiene recorrido, potencia en la zancada y capacidad para generar superioridades por banda, un aspecto en el que Corberán está trabajando para aprovechar aún más sus cualidades.
Irrumpe Ramazani
Por último, otra de las sorpresas agradables de la noche la deparó el debut de Ramazani. Carlos Corberán quiso premiar sus ganas de estar con el equipo el mismo viernes ante el Getafe y no esperó para hacerlo debutar, más tranquilo y con más días de preparación, en el encuentro del 14 de septiembre ante el FC Barcelona, a las 21 horas. Ramazani entró en el partido en el minuto 87 en lugar de un ovacionado Luis Rioja. Diez minutos que dieron para bastante. Cinco toques de balón y uno decisivo para servir el 3-0 en bandeja a Duro con el tiempo cumplido. Además, un balón perdido y dos faltas cometidas. Y es que Largie ha venido con ganas de reivindicarse en la competición española.
Sadiq se rebaja el sueldo, y Valencia y Real se acercan al «acuerdo final»
P. Leiva / P. Calabuig
A falta de los últimos tres días de la ventana de verano, el Valencia CF no ha virado de objetivo en el fichaje del ‘9’. Al contrario, sigue erre que erre con Umar Sadiq. En la mañana de ayer sábado, según ha informado el periodista Héctor Gómez y pudo confirmar este periódico, las negociaciones entre el club de Mestalla y la Real Sociedad para la cesión de Umar Sadiq están teniendo un nuevo impulso. Tanto es así que el Valencia y el futbolista, deseoso de unirse al equipo de Carlos Corberán, confían en que de una vez sea el definitivo. El Valencia parece dispuesto a no dejar en la estacada a un jugador que ha hecho todo lo que ha estado en su mano por jugar en Mestalla. De hecho, el delantero nigeriano de 28 años se rebajará el sueldo que tiene firmado en Donostia si la operación termina fructificando de aquí al lunes a las 23,59 horas, momento en el que cerrará el mercado. Fuentes de la negociación aseguran que se está trabajando en el interés conjunto de un «acuerdo final». Ese entente continúa pasando por la fórmula de una cesión, pese a que el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, ha preferido a lo largo de todo el verano que Sadiq saliese del equipo ‘txuri-urdin’ mediante un traspaso. El Valencia CF ha subido la oferta por el préstamo, y la Real solicita que, entre fijo y bonus, rebase el millón de euros. Tras la nueva propuesta, el máximo dirigente de los vascos se ha abierto a la posibilidad de que el futbolista, con contrato en vigor hasta junio de 2028, se marche cedido. Eso sí, fuentes cercanas a la Real indican que su posición va a seguir siendo firme y Aperribay intentará arañar algo más en forma de pluses por rendimiento que aumenten el monto total. Cabe recordar que, el pasado mes de junio, el Valencia rechazó la compra de Sadiq ejecutando una opción de compra de unos 9 millones de euros a pagar a plazos. Sumando las cantidades de los dos préstamos, si se acaba dando este segundo, el Valencia habría abonado al menos 2,5 millones.
