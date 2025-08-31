Diakhaby, Santamaría y Vázquez le cambian la cara al Valencia

Después de que el conjunto valenciano solo lograra un punto de seis posibles (empate en Mestalla frente a la Real Sociedad y derrota en El Sadar contra el Atlético Osasuna), el técnico Carlos Corberán introdujo dos cambios tácticos en la alineación -Santamaría y Diakhaby- y otro más, el de Jesús Vázquez, obligado por la sanción a Gayá, que fue expulsado en Pamplona. Y lo cierto es que tanto Diakhaby como Santamaría y Jesús Vázquez se mostraron muy fiables y respondieron a la confianza del entrenador de Cheste con un partido serio. A principios de este mes, llegó el futbolista de 30 años Baptiste Santamaría al Valencia CF, que vino a sustituir a Enzo Barrenechea que fue un fijo para el técnico de Cheste. El futbolista francés fue titular el viernes en detrimento de Pepelu para hacer la función de centrocampista más defensivo en el conjunto ‘Blanquinegro’, y debutó como titular con el Valencia CF.

Fue un buen debut del centrocampista galo, que se desempeñó con un 80 % de acierto en los pases, y con tres duelos aéreos ganados y dos buenas entradas para conseguir la posesión de balón. El partido del francés fue muy serio en el centro del campo, distribuyendo bien el juego y dando el pase adecuado en cada momento. Logró una nota de 7 sobre 10.

Por su parte, Diakhaby fue un avión en su primera titularidad en la temporada, en detrimento de Copete. Y por si fuera poco adelantó al Valencia con un brillante testarazo tras un centro a balón parado de Luis Rioja. El defensa se mostró impenetrable y sumó una valoración de 8 sobre 10. Respecto a Jesús Vázquez, en medio de la victoria apareció la figura del lateral izquierdo, protagonista inesperado pero fundamental para que el equipo mantuviera solidez y determinación.

El canterano tenía por delante el desafío de sustituir al capitán José Luis Gayà. Lejos de acusar la presión, el joven defensa respondió con seguridad y convenció tanto a Mestalla como a su entrenador. Dos entradas con éxito, seis duelos individuales ganados y una actitud intachable le valieron el aplauso del público, que reconoció en él a un futbolista capaz de estar a la altura en un momento clave.

Desde su irrupción en el primer equipo, Jesús Vázquez siempre había estado marcado por la etiqueta de futbolista prometedor pero irregular. Las dudas sobre su rendimiento en momentos exigentes le acompañaban cada temporada. Sin embargo, la llegada de Carlos Corberán al banquillo cambió por completo el escenario. El técnico ha apostado firmemente por él, brindándole oportunidades importantes en escenarios de máxima exigencia. La mejor prueba fue la titularidad en el Santiago Bernabéu en la pasada campaña, donde Vázquez respondió con nota y dio un paso adelante en personalidad y madurez futbolística. Ahora, ante el Getafe y bajo la mirada crítica de Mestalla, el canterano confirmó que es un recambio de garantías y que puede gozar de minutos a lo largo de la campaña.

Más allá de su solvencia defensiva, el lateral izquierdo destaca por cualidades que lo convierten en un jugador con margen de crecimiento. Ofensivamente, tiene recorrido, potencia en la zancada y capacidad para generar superioridades por banda, un aspecto en el que Corberán está trabajando para aprovechar aún más sus cualidades.

Irrumpe Ramazani

Por último, otra de las sorpresas agradables de la noche la deparó el debut de Ramazani. Carlos Corberán quiso premiar sus ganas de estar con el equipo el mismo viernes ante el Getafe y no esperó para hacerlo debutar, más tranquilo y con más días de preparación, en el encuentro del 14 de septiembre ante el FC Barcelona, a las 21 horas. Ramazani entró en el partido en el minuto 87 en lugar de un ovacionado Luis Rioja. Diez minutos que dieron para bastante. Cinco toques de balón y uno decisivo para servir el 3-0 en bandeja a Duro con el tiempo cumplido. Además, un balón perdido y dos faltas cometidas. Y es que Largie ha venido con ganas de reivindicarse en la competición española.