El Valencia apura el cierre del mercado para firmar a Sadiq

El Valencia CF apura las últimas horas del mercado de fichajes con el objetivo de firmar al ansiado ‘9’, y el candidato no es otro que el nigeriano Umar Sadiq. La ventana de fichajes estival cerrará hoy lunes, 1 de septiembre, a las 23.59 horas. El Valencia admite que el nigeriano es el hombre con el que se pretende cerrar la plantilla 2025/26. Eso sí, fuentes de la entidad de Mestalla indican que, si no es posible, están preparados con alternativas para las últimas horas de mercado

Las negociaciones entre la Real Sociedad y el Valencia CF se suceden desde la mañana del sábado. El Valencia CF está insistiendo para darle a Carlos Corberán la pieza que el entrenador considera que le falta para cerrar un mercado con el que se daría por satisfecho si, finalmente, puede complementar la posición de ‘9’ con Umar Sadiq.

Desde este fin de semana, el presidente donostiarra, Jokin Aperribay, se ha abierto a la posibilidad de acordar la cesión de Sadiq con el Valencia. No obstante, el máximo dirigente realista continúa firme en la postura de no tener de vuelta al delantero dentro de un año por Zubieta.

La Real quiere venderlo

En ese contexto, tal como publicó este diario en la noche del sábado, la Real ha puesto sobre la mesa el préstamo con una opción de compra obligada, o lo que es lo mismo que el club de Mestalla se comprometa a adquirir al delantero antes de julio de 2026.

Por su parte, el plan valencianista pasa porque un préstamo contemple una opción de compra no obligatoria y a un precio inferior a los 9 millones de lo que marcaba la cláusula que en junio se decidió no ejecutar tras el paso del nigeriano por el equipo en la segunda parte de la segunda temporada. Ahí radica el tira y afloja que las dos entidades siguen manteniendo a estas horas con Umar Sadiq como protagonista. El futbolista, mientras tanto, poco puede hacer más. Ha hecho Uya todo lo que estaba sus manos resistiéndose a salir traspasado, como prefiere Aperribay, a otros destinos y facilitando que los de Mestalla cuenten con la baza en la negociación de asumir por completo su salario. Casi cuatro millones de euros brutos de los que perdonará un porcentaje.

En las últimas horas, desde el entorno de la Real, se apunta que lo que se le está pidiendo al Valencia es que se comprometa a comprar a Sadiq a futuro, si tan convencidas están ambas partes -jugador y club de Mestalla- de querer volver a unir sus caminos tras la cesión de enero. Según ha desvelado ‘Tribuna Deportiva’, el precio que la Real propone oscila en torno a los 4 millones de euros.

El fin de semana empezó con el Valencia aumentando la oferta por el pago del préstamo hasta casi un millón de euros. Una suma que estaría por encima de ese millón con bonus en función del rendimiento deportivo individual y la consecución de objetivos con el atacante africano en el equipo de Corberán.

El Valencia pedirá objetivos

Ahora bien, si Aperribay no tuerce el brazo en su demanda de la compra a futuro por parte de los blanquinegros, Ron Gourlay y Miguel Corona intentarán que el traspaso solo se tuviese que ejecutarse si el delantero de 28 años cumple sobre el terreno de juego con condiciones deportivas importantes. Otra de las vías abiertas, un camino intermedio, es que dichos objetivos puedan ser más asequibles y sirvan para que la Real arañe cantidades extra en una opción de compra no obligatoria.

La partida estratégica de ambos clubes en defensa de sus intereses prosigue ya desde hace semanas. La Real Sociedad tiene menos prisas ya que da prioridad a oficializar los fichajes de Yangel Herrera -operación con el Girona a la que se negó a entrar Sadiq- y de Carlos Soler, el valenciano que ha incorporado del Paris Saint Germain.

En sus manifestaciones en público, Aperribay nunca descartó la continuidad del exdelantero del Almería, al que fichó en 2022 para seis temporadas. Si Sadiq no sale cedido, la Real Sociedad se verá obligada a devolverle el dorsal y hacerle hueco en una plantilla que este sábado sufrió en el Tartiere la lesión muscular del delantero Orri Óskarsson.

Sea como fuere, hoy habrá desenlace final para el culebrón del verano, la vuelta o no de Sadiq al Valencia. Todo se sabrá en las próximas 24 horas y antes de las 23.59 horas.