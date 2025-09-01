El exvalencianista Fran Pérez amarga la noche al Barça

El exvalencianista Fran Pérez, que fichó por el Rayo hace un par de semanas y va como un tiro desde entonces, amargó ayer la noche al FC Barcelona. Empató el encuentro y lo revolucionó. Los catalanes se dejaron dos puntos en Vallecas y perdieron el liderato en un estadio muy complicado y donde Lamine había adelantado al Barça con un polémico penalti que dará mucho que hablar. El portero culé Joan García salvó a los suyos en varias ocasiones lo que dice poco a favor de los de Hansi Flick. El partido arrancó sin que funcionará el VAR, hasta el punto que la jugada de la pena máxima, en el minuto 37, no pudo revisarse y fue el propio colegiado Mateo Busquets quien finalmente la decretó. De Frutos y Camello pudieron darle la victoria a los madrileños, que vieron cómo les anulaban otro gol. Para los ‘culés’, el mal estado del césped no puede servir como excusa.

Por otra parte, en los otros dos partidos de la jornada sin equipos valencianos, un convincente Espanyol ganó por uno a cero al siempre complicado Osasuna. Los ‘periquitos’ ha fichado bien y llegan al parón de selecciones con 7 puntos de 9 posibles. Ayer marcó Romero y no tiene pinta de que este equipo vaya a sufrir tanto como en las últimas temporadas.

En cuanto al duelo de históricos disputado en La Cartuja, el Athletic se impuso 1 a 2, y se aúpa al coliderato con el Real Madrid. Bartra en propio puerta y Paredes adelantaron a los de Valverde, y en el descuento recortó Bakambú, para los de Pellegrini, con bronca final. Los bilbaínos han sumado 3 victorias en 3 partidos.