El delantero argentino Lucas Beltrán llega al Valencia cedido por el Fiorentina

El delantero argentino Lucas Beltrán jugará cedido esta temporada en el Valencia procedente del Fiorentina, sin opción de compra.

Beltrán, de 24 años, se formó en el River Plate y en 2023 llegó al equipo italiano, en el que ha disputado 65 partidos en las dos últimas temporadas, en las que ha firmado once goles y ocho asistencias.

El Valencia, que llevaba semanas en negociaciones con la Real Sociedad para lograr el regreso del también delantero Sadiq Umar, ha inscrito ya a Beltrán en LaLiga, según recoge la web de la competición.