Un Barça-Valencia, ante 6.000 espectadores

Pasan las semanas, pasan los días, las obras van avanzando pero el asunto del retorno al Camp Nou continúa como siempre, con un desajuste entre las prisas de los que gobiernan el FC Barcelona y la realidad. Tiene pinta que las tres jornadas que la entidad pidió a LaLiga disputar como visitante para ganar tiempo no habrán sido suficientes de cara a comenzar la temporada en el estadio en remodelación. Todo apunta a que el 14 de septiembre, cuando se reanude la competición doméstica tras el parón de selecciones, el equipo de Hansi Flick se enfrentará al Valencia en el pequeño Johan Cruyff, como ya hiciera ante el Como en el partido del Joan Gamper. Apenas 6.000 espectadores podrán en ese caso contemplar de forma presencial el primer encuentro como local de los barcelonistas. Son menos que el mínimo de 8.000 de capacidad de recinto que exige la patronal que dirige Javier Tebas, predispuesto a hacer una excepción. El informe de LaLiga al respecto está hecho. El club ha propuesto tanto el Camp Nou como el Johan Cruyff para el duelo ante el Valencia. Ahora apura los plazos antes de que se imponga la implacable ley de la burocracia. El Barça y el Ayuntamiento de Barcelona volvieron a reunirse este lunes con un contenido meramente técnico. No salieron novedades reseñables. El consistorio sigue a la espera del Certificado Final de Obra (CFO) de la fase 1A, correspondiente a la apertura de la Tribuna y del Gol Sur, con 27.000 localidades, antes de poder tramitar la Licencia de Primera Ocupación.

Debería enviarse el CFO lo antes posible, admiten desde el club, para llegar a tiempo al partido contra el Valencia. Y a estas alturas, seguramente ya es tarde. Más que nada porque hay una serie de responsables que deben firmar que el estadio está en condiciones de recibir público. Y eso no se hace en cuatro días.

Deben valorar el estado de la construcción el propio ayuntamiento, los responsables de Bomberos, de la Guardia Urbana, de Protecció Civil y de las compañías de seguros. Y ese proceso se repetirá en cada fase sucesiva. La siguiente será la 1B, la que incorporaría el Lateral, lo cual permitiría acoger a 47.000 espectadores. Pero el contexto actual no es ese aún.

Tantas prisas conllevaron que el domingo varios operarios contratados o subcontratados por Limak aparecieran en el Camp Nou y fueran desalojados por la Guardia Urbana por trabajar sin permiso. Para el domingo carece de permisos, de ahí la intervención de Urbana, que multó a Limak por una pequeña cantidad, apenas 300 euros.